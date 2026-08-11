स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होगी पांच किमी की क्रास कंट्री दौड़
स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा लखनऊ में बालक और बालिका वर्ग की 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की जाएगी। रेस सुबह साढ़े छह बजे खेल निदेशालय से शुरू होगी और केडी सिंह बाबू स्टेडियम पर समाप्त होगी। विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा।
लखनऊ, संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खेल विभाग, उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में क्षेत्रीय खेल कार्यालय लखनऊ द्वारा 15 अगस्त को बालक व बालिका वर्ग की पांच किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की जायेगी। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी (लखनऊ मंडल) डॉ. अतुल सिन्हा ने बताया कि यह रेस 15 अगस्त को सुबह साढ़े छह बजे खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश के मुख्य गेट से प्रारंभ होगी। इसके बाद दौड़ नेशनल पीजी कॉलेज, सिकन्दर बाग चौराहा से बायें मुड़कर निशातगंज, गोमतीपुल पार करके बंधे से होते हुए हनुमान सेतु पुल, सुभाष चौराहा से बायें मुड़कर केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पहले गेट पर समाप्त होगी।
उन्होंने बताया कि बालक और बालिका दोनों वर्गों में प्रथम से लेकर छठा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। दौड़ में भाग लेने के इच्छुक बालक व बालिका केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सहायक प्रशिक्षक निषित दीक्षित और एथलेटिक्स प्रशिक्षक साहिल हुसैन से संपर्क कर सकते हैं।
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