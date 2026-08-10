नौ होटल समूहों की मदद से युवाओं को देंगे कौशल प्रशिक्षण
- युवाओं को दक्ष बनाकर रोजगार भी देंगे - कौशल विकास मिशन ने किया एमओयू
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
यूपी में नौ होटल व होटल समूहों के साथ उप्र कौशल विकास मिशन ने एमओयू किया है। यह युवाओं को अतिथि सत्कार (हॉस्पिटेलिटी) के क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं के लिए तैयार करेंगे। फिर दक्ष छात्राओं को रोजगार भी देंगे। उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देने की पहल की जा रही है।
होटल समूहों के नाम
उप्र कौशल विकास मिशन की कोशिश है कि होटल उद्योग से जुड़े कार्यों में छात्र सिर्फ प्रमाण पत्र ही हासिल न करें बल्कि उन्हें प्रशिक्षण के साथ-साथ अच्छे रोजगार के अवसर भी मिले। यही कारण है कि लखनऊ व आगरा के नौ बड़े होटल व होटल समूहों के साथ एमओयू किया गया है। होटल ताजमहल, गोल्डन ट्यूलिप, अवध, रमाडा, मैरियट, हयात, रिनेसां, चार्टर्ड, द सेंट्रम व द रेगनेंट होटल शामिल है। यह अतिथि सत्कार के साथ-साथ फूड एंड वेबरेज सर्विसेज, साफ-सफाई व ग्राहक सेवा जैसे कार्यों में दक्ष बनाने का कार्य यह होटल करेंगे।
युवाओं के लिए अवसर
युवाओं के लिए व्यावहारिक दक्षता भी जरूरी है। होटल उद्योग की जरूरतों के अनुसार छात्रों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को कार्य करने में कठिनाई नहीं होगी। होटलों को भी अपनी जरूरत के अनुसार दक्ष युवा कार्य के लिए मिल सकेंगे। प्रदेश में पर्यटन का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में होटल उद्योग भी आगे बढ़ रहा है और उसे प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत है। जो वह उप्र कौशल विकास मिशन के साथ मिलकर पूरा करेगा।
सामान्य प्रश्न
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