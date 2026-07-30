Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

समस्याओं के समाधान में आनाकानी पर बिफरे शिक्षक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान में आनाकानी के विरोध में डीआईओएस कार्यालय पर प्रदर्शन किया। शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए शीघ्र समाधान की माँग की। यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी गई।

समस्याओं के समाधान में आनाकानी पर बिफरे शिक्षक
समस्याओं के समाधान में आनाकानी पर बिफरे शिक्षक

प्रयागराज मुख्य संवाददाता शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान में आनाकानी के विरोध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने गुरुवार को डीआईओएस कार्यालय पर प्रदर्शन किया। शिक्षक नेताओं ने प्रदेश स्तरीय 25 मांगों, जनपद की 13 सामूहिक समस्याओं तथा 21 व्यक्तिगत प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीआईओएस संतोष कुमार राय को दिया। प्रदेश संरक्षक डॉ. हरि प्रकाश यादव ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशभर में व्यापक एवं चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा。

ये भी पढ़ें:पुरानी पेंशन बहाली को लेकर माध्यमिक शिक्षकों का प्रदर्शन

प्रदर्शन के कारण

प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने कहा कि शिक्षकों की सेवा संबंधी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण शासन की जिम्मेदारी है। प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश पासी और प्रदेश आय-व्यय निरीक्षक सुरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि संगठन की सभी मांगें न्यायसंगत एवं व्यावहारिक हैं। प्रदेश मंत्री संदीप शुक्ला एवं प्रदेश मंत्री तीर्थराज पटेल ने कहा कि शिक्षकों की उपेक्षा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष देवराज सिंह ने कहा कि समस्याओं के निस्तारण न होने से शिक्षकों में गहरा असंतोष है। संचालन जिला मंत्री डीपी यादव ने किया।

ये भी पढ़ें:Maharajganj News: मांगों को लेकर मुखर हुए माध्यमिक शिक्षक, डीआईओएस कार्यालय पर दिया धरना

धरना देने वालों की सूची

धरना देने वालों में सुधाकर ज्ञानार्थी, रविन्द्र यादव, लालमणि यादव, अरुण सिंह, अरुण सोनी, दिनेश यादव, अनिल भारती, गार्गी श्रीवास्तव, आशीष गुप्ता, विजय विद्रोही, डॉ. राजेश सिन्हा, अनिल तिवारी, अनुभान सिंह, राधेश प्रताप, राजेश कुशवाहा, राकेश यादव, अजय विश्वकर्मा, आकांक्षा कुशवाहा, अमृता यादव, वीरेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र प्रताप सिंह तथा प्रकाश जायसवाल आदि शामिल रहे।

सामान्य प्रश्न

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन किसके खिलाफ था?
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान में आनाकानी के विरोध में प्रदर्शन किया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।