समस्याओं के समाधान में आनाकानी पर बिफरे शिक्षक
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान में आनाकानी के विरोध में डीआईओएस कार्यालय पर प्रदर्शन किया। शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए शीघ्र समाधान की माँग की। यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी गई।
प्रयागराज मुख्य संवाददाता शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान में आनाकानी के विरोध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने गुरुवार को डीआईओएस कार्यालय पर प्रदर्शन किया। शिक्षक नेताओं ने प्रदेश स्तरीय 25 मांगों, जनपद की 13 सामूहिक समस्याओं तथा 21 व्यक्तिगत प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीआईओएस संतोष कुमार राय को दिया। प्रदेश संरक्षक डॉ. हरि प्रकाश यादव ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशभर में व्यापक एवं चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा。
प्रदर्शन के कारण
प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने कहा कि शिक्षकों की सेवा संबंधी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण शासन की जिम्मेदारी है। प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश पासी और प्रदेश आय-व्यय निरीक्षक सुरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि संगठन की सभी मांगें न्यायसंगत एवं व्यावहारिक हैं। प्रदेश मंत्री संदीप शुक्ला एवं प्रदेश मंत्री तीर्थराज पटेल ने कहा कि शिक्षकों की उपेक्षा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष देवराज सिंह ने कहा कि समस्याओं के निस्तारण न होने से शिक्षकों में गहरा असंतोष है। संचालन जिला मंत्री डीपी यादव ने किया।
धरना देने वालों की सूची
धरना देने वालों में सुधाकर ज्ञानार्थी, रविन्द्र यादव, लालमणि यादव, अरुण सिंह, अरुण सोनी, दिनेश यादव, अनिल भारती, गार्गी श्रीवास्तव, आशीष गुप्ता, विजय विद्रोही, डॉ. राजेश सिन्हा, अनिल तिवारी, अनुभान सिंह, राधेश प्रताप, राजेश कुशवाहा, राकेश यादव, अजय विश्वकर्मा, आकांक्षा कुशवाहा, अमृता यादव, वीरेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र प्रताप सिंह तथा प्रकाश जायसवाल आदि शामिल रहे।
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