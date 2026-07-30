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शिक्षक संघ ने पच्चीस सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने डीआईओएस कार्यालय में धरना दिया और 25 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। संघ ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश की मांग की। दिव्यांग शिक्षकों की नियुक्ति उनके गृह जनपद में, और सेवाकाल के सभी मामलों का ऑनलाइन निस्तारण करने का भी अनुरोध किया गया।

शिक्षक संघ ने पच्चीस सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

कन्नौज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने डीआईओएस कार्यालय में सांकेतिक धरना देते हुए पच्चीस सूत्रीय मांगपत्र डीआईओएस कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पूरे वर्ष में चौदहर आकस्मिक अवकाश मिलते है। माता-पिता की मृत्यु की दशा में किसी अवकाश की व्यवस्था न होने के कारण अनैतिक तरीके से अवकाश लेना पड़ता है। सेवाकाल के दौरान 15-15 दिन का विशेष अवकाश प्रदान किया जाए। ग्रीष्मकालीन के स्थान पर अन्य कर्मचारियों की भांति शिक्षको को भी प्रतिवर्ष एक माह का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाए।

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शिक्षकों/कर्मचारियों के सेवा संबंधित समस्त प्रकरणों का निस्तारण मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन किया जाए। दिव्यांग शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति उनके गृह जनपद में ही की जाए। 62 वर्ष सेवा के उपरांत सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को न्यायालय द्वारा ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश किया जा रहा है। इसको लेकर आवश्यक शासनादेश जारी किया जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष जयप्रकाश गौड, जिला मंत्री विनोद कुमार कुशवाहा, मुकुल कुमार शाक्य समेत अन्य मौजूद रहे।

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