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राज्य पुरस्कार की तैयारी को दो दिवसीय स्काउट गाइड का शिविर 21 से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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भारत स्काउट एवं गाइड, उत्तर प्रदेश के वार्षिक कार्यक्रम के तहत 21 से 23 अगस्त तक स्काउट गाइड विद्यार्थियों के लिए राज्य पुरस्कार तैयारी शिविर का आयोजन होगा। प्रतिभागियों को शिविर में शामिल होने के लिए पूर्ण वर्दी, तृतीय सोपान प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज लाने होंगे।

राज्य पुरस्कार की तैयारी को दो दिवसीय स्काउट गाइड का शिविर 21 से

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। भारत स्काउट एवं गाइड उत्तर प्रदेश के वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 के तहत जनपद के स्काउट गाइड विद्यार्थियों के लिए राज्य पुरस्कार तैयारी शिविर का आयोजन 21 से 23 अगस्त तक किया जाएगा। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक कौस्तुभ कुमार सिंह ने जिले के सभी राजकीय, सहायता प्राप्त, वित्तविहीन, बेसिक, सीबीएसई एवं आईसीएसई विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि शिविर का आयोजन पंडित राम अवध स्मारक इंटर कॉलेज मसेना मिर्जापुर रामनगर में होगा। प्रतिभागियों को 21 अगस्त प्रात: नौ बजे तक शिविर स्थल पर पहुंचना होगा, जबकि शिविर का समापन 23 अगस्त अपराह्न दो बजे होगा।

प्रशिक्षण शुल्क 550 रुपये निर्धारित किया गया है। शिविर में वही स्काउट एवं गाइड प्रतिभागी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने तृतीय सोपान उत्तीर्ण कर लिया हो तथा जिनकी आयु 13 से 17 वर्ष के बीच हो।प्रतिभागियों को पूर्ण स्काउट-गाइड वर्दी, तृतीय सोपान प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र अथवा हाईस्कूल अंकपत्र, दो पासपोर्ट फोटो, कॉपी, पेन, स्केच, चार्ट पेपर, तीन मीटर सूत की डोरी, लाठी, रूमाल, प्रसाधन सामग्री एवं रात्रि विश्राम के लिए आवश्यक सामान साथ लाना होगा। शिविर में जिला संगठन कमिश्नर स्काउट बलिराम राजभर एवं संगठन कमिश्नर गाइड डॉ. प्रियंका तिवारी लीडर ऑफ द कोर्स होंगे, जबकि गौतम जायसवाल और आरती यादव प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि अपने विद्यालय के पात्र स्काउट-गाइड विद्यार्थियों की शिविर में अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित करें।

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