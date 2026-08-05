500 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों का डिजिटल रिकार्ड बनने में देरी

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने में देरी हो रही है। 1200 स्कूलों में से 500 आईडी अभी बननी बाकी हैं। अपार आईडी बच्चे की शैक्षिक जानकारी का डिजिटल रिकार्ड बनाएगी, जिससे उन्हें कई लाभ मिलेंगे।

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाए जाने में बच्चों के गुरूजी ढील बरत रहे हैं। जनपद में 1200 से अधिक विद्यालयों में अभी तक 500 अपार आईडी बननी शेष हैं। आटोमैटिक परमानेंट अकादमिक एकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आईडी का मुख्य उद्देश्य बच्चे की पूरी शैक्षिक जानकारी को एक डिजिटल पहचान से जोड़ना है। इससे छात्र-छात्राओं को शासन की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में होने वाली प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा पा रहा है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास कुमार सिंह ने सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी करके अपार आईडी बनाने के लिए निर्देश दिये हैं। ये होंगे बच्चों को फायदा

बच्चों को होने वाले फायदे -एक बच्चे की एक स्थायी शैक्षिक पहचान-स्कूल बदलने पर भी अपार आईडी वही रहती है।

-शैक्षिक रिकॉर्ड सुरक्षित अंक, प्रमाणपत्र, उपलब्धियां और अन्य अकादमिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे जा सकते हैं।

-स्कूल बदलने में आसानी-दूसरे स्कूल में प्रवेश या स्थानांतरण के समय विद्यार्थी का शैक्षिक रिकॉर्ड आसानी से सत्यापित किया जा सकता है।

-दस्तावेज खोने की चिंता कम-डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से भविष्य में कागजी प्रमाणपत्रों पर निर्भरता कम होती है।

-डिजीलॉकर से जुड़ाव-अपार आईडी बनने के बाद इसे डिजीलॉकर में डिजिटल रूप से एक्सेस किया जा सकता है।

-आगे की पढ़ाई में उपयोगी-माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक विद्यार्थी की शैक्षिक यात्रा को जोड़ने में मदद मिलती है।

-छात्र की उपलब्धियों का रिकॉर्ड-पढ़ाई के साथ सह-पाठ्यक्रम संबंधी उपलब्धियां भी रिकॉर्ड में शामिल की जा सकती हैं।

-डुप्लीकेट रिकॉर्ड और फर्जीवाड़ा कम करने में मदद-एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड से विद्यार्थी की जानकारी का सत्यापन अधिक व्यवस्थित होता है।