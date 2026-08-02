आज जनसुनवाई करेंगे आयोग के सदस्य
उत्तर प्रदेश अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चन्द्र कुंडे 03 अगस्त को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करेंगे। इस बैठक में कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित मामले और उत्पीड़न की शिकायतों पर जनसुनवाई होगी।
बहराइच। सदस्य, उत्तर प्रदेश अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग रमेश चन्द्र कुंडे 03 अगस्त को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करेंगे। विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। अनुसुचित जाति/जनजाति वर्ग से जुड़ी योजनाओं, उत्पीड़न से जुड़े मामलों में प्राप्त शिकायतों के सन्दर्भ में जनसुनवाई करेंगे।
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