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कैबिनेट फैसला--- लखनऊ और नोएडा में डीप टेक हब को मंजूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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नोएडा में क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, रक्षा एवं बायोटेक्नोलॉजी के विकास पर फोकस लखनऊ

कैबिनेट फैसला--- लखनऊ और नोएडा में डीप टेक हब को मंजूरी

-नोएडा में क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, रक्षा एवं बायोटेक्नोलॉजी के विकास पर फोकस -लखनऊ का यू हब एप्लाइड एआई, हेल्थटेक, इंडस्ट्रियल एआई तथा कृषि जैव प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होगा

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लखनऊ। विशेष संवाददाता

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नोएडा और लखनऊ में यू हब (डीप टेक) बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। लखनऊ और नोएडा के यू हब में अलग-अलग तरह की तकनीकी विकास की सुविधा होगी। यू हब अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप, उद्योग, निवेशकों और शिक्षण संस्थानों को एक मंच पर जोड़ते हुए डीप टेक नवाचार के प्रमुख केंद्र बनेंगे। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

100 करोड़ का बजट प्रस्तावित

यू-हब की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें 70 करोड़ पूंजीगत व्यय तथा 30 करोड़ परिचालन व्यय के लिए निर्धारित हैं। तीन वर्षों की अवधि के लिए लगभग 387.5 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

यू-हब का मकसद

यू-हब का मकसद डीप-टेक नवाचार, अनुसंधान के व्यवसायीकरण, उद्यमिता संवर्धन एवं निवेश के लिए विश्वस्तरीय मंच उपलब्ध कराना है। यह संस्था स्टार्टअप्स, उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों, निवेशकों एवं नीति निर्माताओं के मध्य सहयोग को बढ़ावा देते हुए राज्य को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।

11 सदस्यीय निर्णायक मंडल संचालन करेगा

यू-हब की स्थापना नोएडा एवं लखनऊ में द्वि-स्थलीय मॉडल के रूप में किया जाएगा। नोएडा केंद्र को क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, रक्षा प्रौद्योगिकी एवं एडवांस बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाएगा, जबकि लखनऊ केंद्र को एप्लाइड आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, हेल्थटेक, इंडस्ट्रियल एआई तथा कृषि जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के लिए विकसित किया जाएगा। यह मॉडल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित तकनीकी एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करेगा। यू-हब राज्य सरकार के नियंत्रण में काम करेगा। इसके संचालन के लिए 11 सदस्यीय निदेशक मंडल का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष आईआईटी कानपुर के निदेशक पदेन होंगे। संस्था के संचालन के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया जाएगा। यह दोनों केंद्रों के संचालन, निवेश, साझेदारी विकास तथा प्लानिंग के लिए जिम्मेदार होगा।

25 हजार वर्गफुट में सुविधाएं विकसित होंगी

अवसंरचना विकास चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। प्रथम चरण में नोएडा एवं लखनऊ में लगभग 25,000-25,000 वर्ग फुट क्षेत्र का उन्नयन कर को-वर्किंग स्पेस, प्रोटोटाइपिंग सुविधाएं, निवेशक क्षेत्र एवं अन्य आवश्यक अवसंरचना विकसित की जाएगी। अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत नोएडा में लगभग 1,00,000 वर्ग फुट अतिरिक्त क्षेत्रफल उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें स्टार्टअप के लि कार्यालयीय एवं नवाचार अवसंरचना का विकास किया जाएगा। इसके बाद नोएडा में लगभग 4 लाख वर्ग फुट तथा लखनऊ में लगभग 2 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में स्थाई कैंपस का निर्माण किया जायेगा जिसमे अत्याधुनिक डीप-टेक परिसरों का विकास किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार केंद्र बनेगा

यू-हब उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित डीप-टेक नवाचार केंद्र प्रदान करेगा, जिससे अनुसंधान के व्यवसायीकरण, निवेश संवर्धन, उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजन, स्टार्टअप्स की सफलता दर में वृद्धि तथा उद्योग, अकादमिक संस्थानों एवं सरकार के मध्य सहयोग को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। यह पहल उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी डीप-टेक नवाचार गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा मे एक महत्वपूर्ण कदम है।

आइक्यो सॉल्यूशन को राहत

कैबिनेट की बैठक में नोएडा में संचालित मेसर्स आइक्यो सॉल्यूशंस को कामर्शियल उत्पादन की तिथि में राहत दे दी गई। लेटर आफ कंफर्ट के अनुसार कंपनी को मार्च 2023 तक उत्पादन शुरू करना था लेकिन 15 अप्रैल 2023 को कंपनी ने उत्पादन शुरू किया। नियम शर्तों के मुताबिक कंपनी को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पायी। आइक्यो सॉल्यूशंस एलईडी लाइट और इलेक्ट्रानिक्स कंपोनेंट का निर्माण करती है। कंपनी 437 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार दे रही है। कैबिनेट ने परिचालन तिथि दिए जाने की तिथि में राहत दे दी है.

उपयुक्त प्रश्नोत्तरी

यू-हब किस स्थानों पर स्थापित किया जाएगा?
यू-हब नोएडा और लखनऊ में स्थापित किया जाएगा।
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