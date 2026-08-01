756 एकड़ में विकसित होगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फेज-2, सात गांवों की जमीन चिह्नित

महारत्न प्रतिष्ठान एनटीपीसी, गेल और प्लास्टिक सिटी के बाद औरैया जिले को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का दायरा अब और बढ़ाया जाएगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फेज-2 के लिए सात गांवों की करीब 756 एकड़ (306 हेक्टेयर से अधिक) भूमि चिह्नित की गई है। भूमि अधिग्रहण के बाद यहां आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना विकसित कर उद्यमियों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अविनाश चंद्र मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फेज-2 के लिए भूमि चिह्नित कर आपत्तियां आमंत्रित की हैं।

परियोजना के लिए करीब 11 हेक्टेयर ग्राम सभा की भूमि तथा 295 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। परियोजना के तहत राजंदाजपुर में 31.4071 हेक्टेयर, मिहौली में 12.6110 हेक्टेयर, शाहबदा में सर्वाधिक 194.3730 हेक्टेयर, मलकपुर में 26.1160 हेक्टेयर, सैनपुर में 14.5590 हेक्टेयर, निगड़ा में 16.0610 हेक्टेयर तथा कबीरपुर में 11.2160 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। यूपीडा भूमि अधिग्रहण के बाद यहां सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, ड्रेनेज और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास करेगा। इसके बाद विकसित औद्योगिक भूखंड विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को आवंटित किए जाएंगे। प्रशासन का मानना है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फेज-2 के विकसित होने से जिले में नए उद्योग स्थापित होंगे, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औरैया की औद्योगिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी।