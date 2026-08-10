राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव ने दिया इस्तीफा
तिलहर में, उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव पंकज गुप्ता ने संगठन के खिलाफ चल रही गतिविधियों के चलते अपने पद से त्यागपत्र दिया। उन्होंने कहा कि एक प्रदेश स्तरीय नेता के कार्यों के कारण राइस मिलों को सम्मान नहीं मिल रहा, जिससे संगठन कमजोर हो रहा है।
तिलहर। उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव पंकज गुप्ता ने संगठन के प्रदेश स्तरीय नेता पर संगठन के विपरीत की जा रही गतिविधियों के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। रविवार को हाईवे किनारे राइस मिल पर हुई बैठक में पंकज गुप्ता ने कहा कि संगठन के एक प्रदेश स्तरीय नेता के द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों एवं कार्य प्रणालियों के कारण राइस मिलों को उचित सम्मान जनक व्यवहार नहीं मिल पा रहा है। संगठन को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसको देखते हुए ही उन्होंने संगठन में अपने पद से त्यागपत्र दिया है।
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