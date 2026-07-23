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घर खरीदने से पहले रेरा पोर्टल पर करें पूरी जांच: संजय भूसरेड्डी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने मेरठ मंडल के घर खरीददारों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला आयोजित की। यूपी रेरा के अध्यक्ष ने रेरा के महत्व और घर खरीददारों के अधिकारों के बारे में बताया। कार्यशाला में रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई।

घर खरीदने से पहले रेरा पोर्टल पर करें पूरी जांच: संजय भूसरेड्डी

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने मेरठ मंडल के घर खरीददारों को सुरक्षित रियल एस्टेट निवेश और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में संवाद एवं जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला की अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। संजय भूसरेड्डी ने कहा कि रेरा का उद्देश्य केवल विवादों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि घर खरीददारों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना भी है। उन्होंने कहा कि किसी भी आवासीय परियोजना में निवेश से पहले रेरा पोर्टल पर परियोजना का पंजीकरण, स्वीकृत मानचित्र, भूमि स्वामित्व, परियोजना की प्रगति, निर्धारित समयसीमा और प्रमोटर के रिकॉर्ड की जांच अवश्य करें। पूरी जानकारी के साथ लिया गया निर्णय निवेश को सुरक्षित बनाता है।

कार्यशाला की जानकारी

कार्यशाला में यूपी रेरा के प्रमुख सलाहकार अबरार अहमद ने पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। कार्यशाला में रेरा अधिनियम के तहत खरीदारों के अधिकारों, देरी होने पर ब्याज, धनवापसी, कब्जा, रजिस्ट्री और शिकायत निवारण प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मेरठ के जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह, मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीणा सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।ग

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यूपी रेरा ने कार्यशाला का आयोजन क्यों किया?
यूपी रेरा ने घर खरीददारों को सुरक्षित रियल एस्टेट निवेश और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया।

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