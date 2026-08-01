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रियल एस्टेट में निवेश से पहले सत्यापन जरूरी

By Amit Kumar Varma
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने बिल्डरों और डेवलपरों के साथ बैठक की। अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करने से पहले सभी जानकारियों का सत्यापन करने की सलाह दी। बैठक में शिकायत निवारण व्यवस्था और डेवलपर रेटिंग प्रणाली की जानकारी दी गई।

रियल एस्टेट में निवेश से पहले सत्यापन जरूरी

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की शुक्रवार को सर्किट हाउस में बिल्डरों, डेवलपरों के साथ बैठक हुई। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पहले यूपी रेरा पोर्टल पर उसकी सभी जानकारियों का सत्यापन अवश्य करना चाहिए। केवल आकर्षक विज्ञापनों या प्रचार के आधार पर निवेश का निर्णय आत्मघाती हो सकता है। बैठक में रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के प्रावधानों तथा यूपी रेरा की शिकायत निवारण प्रणाली की जानकारी दी गई। संजय भूसरेड्डी ने कहा कि यूपी रेरा का उद्देश्य केवल विवादों का समाधान करना ही नहीं, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना भी है। विनियामक प्राधिकरण के प्रधान सलाहकार अबरार अहमद ने कहा कि किसी भी परियोजना में निवेश से पहले रेरा पंजीकरण संख्या, पंजीकरण की वैधता, स्वीकृत ले-आउट प्लान, भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज, निर्माण की प्रगति, प्रस्तावित पूर्णता अवधि, परियोजना के लिए निर्धारित बैंक खाता आदि अवश्य जांच लेना चाहिए। मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने कहा कि निवेश से पहले परियोजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का सत्यापन करने से धोखाधड़ी, आर्थिक नुकसान और अनावश्यक विलंब जैसी समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। इस दौरान यूपी रेरा के सचिव महेंद्र वर्मा, वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा, तकनीकी सलाहकार संजय तिवारी, वित्त सलाहकार सुधांशु त्रिपाठी, राजस्व अधिकारी मीनाक्षी द्विवेदी, ओमप्रकाश गुप्ता, प्रांजल दीक्षित आदि मौजूद रहे।

इन परिस्थितियों में करें शिकायत

यदि कोई डेवलपर समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है, समय पर संपत्ति पर कब्जा नहीं देता, स्वीकृत नक्शे में बिना अनुमति परिवर्तन करता है, अनुचित धनराशि की मांग करता है, बिना उचित कारण आवंटन रद्द करता है अथवा परियोजना या एजेंट रेरा में पंजीकृत नहीं है तो निवेशक यूपी रेरा में शिकायत दर्ज कर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

जल्द सामने आएगी डेवलपर रेटिंग प्रणाली

सवाल-जवाब

क्रेडाई उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष आकाश दीप, क्रेडाई पूर्वांचल के अध्यक्ष जीत सिन्हा, सचिव प्रशांत केजरीवाल, कोषाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी से सवाल पूछे।

1. यदि कोई बिल्डर एक ही फ्लैट को कई खरीदारों को बेच दे तो रेरा इसे कैसे रोकेगा?

जवाब- यूपी रेरा 2.0 के अंतर्गत बिल्डरों को पोर्टल पर प्रत्येक तिमाही बिक्री का अपडेट अपलोड करना अनिवार्य है। इससे एक ही फ्लैट की दोबारा बिक्री जैसी अनियमितता पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।

2. क्या यूपी रेरा डेवलपर्स की उनकी पूर्व परियोजनाओं, समयबद्ध डिलीवरी एवं अनुपालन के आधार पर स्टार रेटिंग प्रणाली लागू कर सकता है, ताकि खरीदार सही डेवलपर का चयन कर सकें?

जवाब- डेवलपर रेटिंग प्रणाली शुरू करने की दिशा में कार्य चल रहा है और यह सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

सामान्य प्रश्न

क्या खरीदतों को अपनी शिकायत के लिए यूपी रेरा में पंजीकरण कराना आवश्यक है?
हाँ, यदि कोई डेवलपर समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो निवेशक यूपी रेरा में शिकायत दर्ज कर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
Amit Kumar Varma

लेखक के बारे में

Amit Kumar Varma

शॉर्ट बायो : अमित वर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित वर्मा की पहचान वाराणसी में लीडिंग अखबार के क्राइम एवं खेल रिपोर्टर के तौर पर है। उन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं। अगस्त 2017 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अखबार के अलावा डिजिटल कंटेंट के लिए काम किया है। पाठकों की रुचि के अनुसार स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अमित ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक हिन्दुस्तान में स्ट्रिंगर के तौर पर की। मार्च 2013 से अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से जुड़े। वहां पर सिटी डेस्क पर काम करने का अनुभव रहा है। अगस्त 2017 से अब तक दैनिक हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
स्नातक (कला वर्ग) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनको अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, रोडवेज, कोर्ट, कचहरी बीट की रिपोर्टिंग का अनुभव है। इनमें से हर बीट पर कमांड होने के साथ ही रिसर्च बेस्ड स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
टीवी, ओटीटी, फिल्म, और लाइफस्टाइल विषयों की गहरी समझ है। कई सेलिब्रिटी एवं खेल सितारों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता विश्वसनीयता की होनी चाहिए। पाठकों को प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना चाहिए। ताकि उनका विश्वास न टूटे।


विशेषज्ञता
अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, स्पॉट रिपोर्टिंग, किसी भी इवेंट की रिपोर्टिंग
रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, रोडवेज, कोर्ट, कचहरी बीट की रिपोर्टिंग का भी अनुभव
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