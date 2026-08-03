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पांच जिलों की 10 नई परियोजनाओं को मंजूरी, 1412 करोड़ रुपये का निवेश आएगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी रेरा ने 10 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 1412.55 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इन परियोजनाओं में 1632 आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। गाजियाबाद में सबसे अधिक निवेश प्रस्तावित है, जबकि लखनऊ और अन्य शहरों को भी लाभ होगा।

पांच जिलों की 10 नई परियोजनाओं को मंजूरी, 1412 करोड़ रुपये का निवेश आएगा

यूपी रेरा ने राज्य के पांच जिलों की 10 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 1412.55 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 1632 आवासीय व व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इससे न केवल नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं को यूपी रेरा मुख्यालय में आयोजित प्राधिकरण की 207वीं अथॉरिटी बैठक में स्वीकृति दी गई। बैठक की अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की।

ये भी पढ़ें:गौतमबुद्ध नगर की तीन परियोजनाओं में 680 दुकानें बनेंगी

निवेश में गाजियाबाद अव्वल, इकाइयों में गौतमबुद्ध नगर आगे

मंजूर परियोजनाओं में निवेश के मामले में गाजियाबाद सबसे आगे रहा। यहां दो परियोजनाओं में 957.20 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इनमें एक आवासीय और एक व्यावसायिक परियोजना शामिल है, जिनमें कुल 625 इकाइयों का विकास होगा। वहीं गौतमबुद्ध नगर इकाइयों की संख्या के मामले में शीर्ष पर रहा। यहां तीन व्यावसायिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनमें 281.64 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 680 व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा.

लखनऊ समेत अन्य शहरों को भी फायदा

राजधानी लखनऊ में तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें दो आवासीय और एक व्यावसायिक परियोजना शामिल है। इन पर 26.57 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 215 इकाइयों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर में 144.09 करोड़ रुपये की लागत वाली एक मिश्रित परियोजना को स्वीकृति मिली है, जबकि मुरादाबाद में 43 आवासीय इकाइयों वाली परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्राधिकरण पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की त्वरित मंजूरी और प्रभावी निगरानी से खरीदारों और प्रमोटरों दोनों को बेहतर वातावरण मिल रहा है तथा प्रदेश में व्यवस्थित और भरोसेमंद रियल एस्टेट विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

प्रश्नोत्तर

यूपी रेरा ने कितनी नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है?
यूपी रेरा ने 10 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
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