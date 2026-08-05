जीआरपी ने घर से नाराज होकर ट्रेन में बैठे दो नाबालिग को सकुशल परिजनों से मिलाया
जीआरपी ने घर से नाराज होकर ट्रेन में बैठे दो नाबालिग को सकुशल परिजनों से मिलायाजीआरपी ने घर से नाराज होकर ट्रेन में बैठे दो नाबालिग को सकुशल परिजनों स
रुड़की। यूपी के सुल्तानपुर निवासी कुलदीप ने जीआरपी चौकी में बताया कि उनके पंजाब निवासी दो भतीजे घर से नाराज होकर ऊना पैसेंजर ट्रेन में बैठ गए। इस पर जीआरपी ने ट्रेन के कोच से दोनों बच्चों को सकुशल तलाश कर कुलदीप के सुपुर्द कर दिया। टीम में एएसआई गिरीश चंद्र उनियाल, हेड कांस्टेबल ओमपाल सैनी, अनिरुद्ध त्यागी, अमित कुमार, सरयू सैनी, बिंदु सैनी, सिद्धार्थ चौधरी, मयंक कुमार, जाहुल हसन शामिल रहे।
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