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जीआरपी ने घर से नाराज होकर ट्रेन में बैठे दो नाबालिग को सकुशल परिजनों से मिलाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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जीआरपी ने घर से नाराज होकर ट्रेन में बैठे दो नाबालिग को सकुशल परिजनों से मिलायाजीआरपी ने घर से नाराज होकर ट्रेन में बैठे दो नाबालिग को सकुशल परिजनों स

जीआरपी ने घर से नाराज होकर ट्रेन में बैठे दो नाबालिग को सकुशल परिजनों से मिलाया

रुड़की। यूपी के सुल्तानपुर निवासी कुलदीप ने जीआरपी चौकी में बताया कि उनके पंजाब निवासी दो भतीजे घर से नाराज होकर ऊना पैसेंजर ट्रेन में बैठ गए। इस पर जीआरपी ने ट्रेन के कोच से दोनों बच्चों को सकुशल तलाश कर कुलदीप के सुपुर्द कर दिया। टीम में एएसआई गिरीश चंद्र उनियाल, हेड कांस्टेबल ओमपाल सैनी, अनिरुद्ध त्यागी, अमित कुमार, सरयू सैनी, बिंदु सैनी, सिद्धार्थ चौधरी, मयंक कुमार, जाहुल हसन शामिल रहे।

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