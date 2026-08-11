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बीएड प्रवेश परीक्षा में मेघा और बीएड स्पेशल में अतुल अव्वल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने 2026-27 सत्र की बीएड एवं बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा 7 अगस्त को 10 जिलों में आयोजित की गई थी। मेघा सिंह ने बीएड में और अतुल कुमार ने बीएड स्पेशल एजुकेशन में पहला स्थान प्राप्त किया।

बीएड प्रवेश परीक्षा में मेघा और बीएड स्पेशल में अतुल अव्वल

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की सत्र 2026-27 की बीएड एवं बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रवेश परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. जीके द्विवेदी ने बताया कि सात अगस्त को प्रदेश के 10 जिलों के 13 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। बीएड प्रवेश परीक्षा में मुजफ्फरनगर की मेघा सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि बीएड स्पेशल एजुकेशन में मुजफ्फरनगर के अतुल कुमार मेरिट में अव्वल रहे। जल्द ही प्रवेश काउंसिलिंग की तिथि घोषित की जाएगी।

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