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एसपी ने दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को साढ़े तीन-तीन लाख रुपये के बीमा चेक सौंपे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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अम्बेडकरनगर में, पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने दिवंगत पुलिसकर्मियों की पत्नियों को बीमा धनराशि के चेक सौंपे। स्वर्गीय अजय कुमार सिंह और कुलदीप कुमार बौद्ध के परिवारों को साढ़े तीन लाख रुपये की राशि मिली। पुलिस अधीक्षक ने परिवारों का समर्थन करने का वादा किया है और पुलिस विभाग के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

एसपी ने दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को साढ़े तीन-तीन लाख रुपये के बीमा चेक सौंपे
एसपी ने दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को साढ़े तीन-तीन लाख रुपये के बीमा चेक सौंपे

अम्बेडकरनगर ,संवाददाता। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के तहत पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने शुक्रवार को दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी प्रयागराज की तरफ स्वीकृत बीमा धनराशि के चेक प्रदान किए। पुलिस अधीक्षक ने मुख्य आरक्षी स्वर्गीय अजय कुमार सिंह की पत्नी तथा आरक्षी स्वर्गीय कुलदीप कुमार बौद्ध की पत्नी को साढ़े तीन-साढ़े तीन लाख रुपये के बीमा धनराशि के चेक सौंपे। यह राशि भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी प्रयागराज की ओर से स्वीकृत की गई थी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात कर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

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उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। विभाग भविष्य में भी जरूरत के समय पुलिस परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराता रहेगा।

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