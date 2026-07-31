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सिपाही भर्ती परीक्षा में 76,184 अभ्यर्थी सफल, 17 अगस्त से फिजिकल टेस्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में 2025 पुलिस भर्ती परीक्षा के 32,679 पदों के लिए परिणाम जारी कर दिया गया है। 8 से 10 जून 2026 के बीच 76,184 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 30%, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी के लिए 25% और एससी/एसटी के लिए 20% कट ऑफ निर्धारित किया गया है।

सिपाही भर्ती परीक्षा में 76,184 अभ्यर्थी सफल, 17 अगस्त से फिजिकल टेस्ट

लखनऊ। विशेष संवाददाता सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के 32,679 पदों के लिए लिखित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। पुलिस भर्ती बोर्ड के मुताबिक 8, 9 व 10 जून 2026 को हो छह पालियों में हुई परीक्षा के नियमावली के मुताबिक न्यूनतम अर्हकारी अंक (कट ऑफ) जारी कर दिए गए हैं। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी के लिए 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 20 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में शामिल होंगे। विज्ञापित पदों के सापेक्ष 2.33 गुना कुल 76,184 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच तथा शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया है।

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इसमें समान कटऑफ पाने वाले सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे। परिणाम पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि दर्ज कर देखा जा सकता है। शारीरिक परीक्षा 17 अगस्त से शुरू होगी। इसके लिए स्थान, तिथि तथा समय की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी।

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