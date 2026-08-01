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यूपी पुलिस को अग्नि सुरक्षा पर खास आनलाइन प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- डीजीपी के निर्देश पर हर शनिवार-रविवार को कराया जाएगा विशेष प्रशिक्षण -

यूपी पुलिस को अग्नि सुरक्षा पर खास आनलाइन प्रशिक्षण

लखनऊ, विशेष संवाददाता

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प्रशिक्षण की शुरुआत

डीजीपी राजीव कृष्ण ने यूपी पुलिस में नियमित प्रशिक्षण, क्षमता संवर्धन और कौशल उन्नयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हर शनिवार-रविवार को खास ट्रेनिंग कराए जाने की शुरुआत की है। इसके तहत प्रथम चरण में अग्नि सुरक्षा पर लगभग 48 मिनट का आनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चुना गया है। डीजीपी की अध्यक्षता में गठित कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट (सीबीयू) ने भारत सरकार के कर्मयोगी पोर्टल पर यूपी पुलिस के प्रशिक्षण और प्रदर्शन की नियमित समीक्षा की जा रही है।

प्रशिक्षण की रूपरेखा

यूपी पुलिस के हर अधिकारी व कर्मी को नवीनतम विधिक, तकनीकी, प्रबंधकीय व व्यावसायिक दक्षताओं का प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसके लिए वीकएंड ट्रेनिंग टारगेट के रूप में सभी पुलिसकर्मियों की नियमित ड्यूटी को प्रभावित किए बिना सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया। हर सोमवार को प्रशिक्षण की प्रगति, सहभागिता व अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आग से संबंधित सुरक्षा उपायों, आग लगने के कारणों तथा आग से निपटने की प्रभावी विधियों को समझाया गया है। पाठ्यक्रम आग की उत्पत्ति, आग बुझाने के उपकरणों के प्रकार तथा मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं के महत्व को रेखांकित करता है। अगली कड़ी में एआई, साइबर क्राइम, आपदा प्रबंधन जैसे अन्य विषयों पर पुलिसकिर्मयों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

उपलब्धियों की समीक्षा

भारत सरकार ने दो से 10 अप्रैल तक आयोजित ‘साधना सप्ताह’ के दौरान यूपी पुलिस ने 28,03,435 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की। यह संख्या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोड़कर देश के किसी भी अन्य राज्य के सभी विभागों द्वारा सामूहिक रूप से पूर्ण किए गए कुल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से भी अधिक रही। यूपी पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी आईगाट कर्मयोगी पोर्टल पर 68 लाख से अधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यूपी पुलिस की सप्ताहांत ट्रेनिंग कब शुरू की गई?
यूपी पुलिस की सप्ताहांत ट्रेनिंग की शुरुआत हर शनिवार-रविवार को की गई है।
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