स्मृति ईरानी के करीबी सुरेंद्र सिंह की हत्या: तीन संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस ने राजनीतिक रंजिश का मामला बताया

यूपी के अमेठी में स्मृति ईरानी के करीबी सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सुरेंद्र सिंह के हत्या मामले में पुलिस ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि हमने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दो आरोपी अब भी फरार हैं, जिन्हें हम जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। सभी साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि पाचों संदिग्धों और मृतक के बीच राजनीतिक रंजिश थी। यह हत्या राजनीतिक रंजिश का नतीजा है।

OP Singh, UP DGP on ex-village head of Amethi who was shot dead: We have arrested three murder suspects. Two suspects are still absconding&we will nab them soon. On the basis of all evidence it is very clear that the 5 murder suspects&the victim had local level political rivalry. pic.twitter.com/ieq7vqyCPP