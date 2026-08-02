Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुलिस में चयनित सफाई कर्मचारी के दोनों बेटों का हुआ सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
Follow us on Google News
share

गोण्डा में, पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ ने अनरूध तिवारी के दो बेटों, नवनीत और विनीत तिवारी का सम्मान किया। दोनों का हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन हुआ है। इस अवसर पर संघ ने परिवार को बधाई दी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया।

पुलिस में चयनित सफाई कर्मचारी के दोनों बेटों का हुआ सम्मान

गोण्डा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में संघ पदाधिकारियों ने विकासखंड हलधरमऊ के ग्राम पंचायत परसागोड़री में कार्यरत सफाई कर्मचारी अनरूध तिवारी के आवास पहुंचकर उनके दोनों बेटों नवनीत तिवारी और विनीत तिवारी का सम्मान किया। हाल ही में दोनों भाइयों का उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन हुआ है, जबकि नवनीत तिवारी का चयन होमगार्ड में भी हुआ है। इस उपलब्धि पर संघ ने फूल-माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर परिवार को बधाई दी। बताया गया कि दोनों के चाचा श्रीराम तिवारी भारतीय सेना में मेजर हैं। जिलाध्यक्ष राघवेंद्र तिवारी ने कर्मचारियों के बच्चों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सफलता हासिल करने का आह्वान किया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया।

ये भी पढ़ें:डीवी-पीएसटी चरण में गोला के आठ अभ्यर्थी सफल

इस अवसर पर उधो राम गौतम, रमेश सिंह, भोले शंकर, जुबेर अहमद, धर्मेंद्र वर्मा, लोकनाथ शुक्ला, अतुल तिवारी, रघुनाथ मौर्य और प्रदीप वर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gonda News Gonda Latest News Gonda
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।