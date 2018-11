अगले साल से यूपी की अधिकतर चीनी मिल शुगर ही नहीं एथेनॉल भी बनाएंगी: CM योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नागपुर में आयोजित एग्रोविज़न एग्रीकल्चर समिट में कहा कि अगले साल से यूपी अधिकत्तर शुगर मिले न केवल चीनी बनाएगी बल्कि एथेनॉल भी बनाएंगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने यूपी में 119 चीनी मिले शुरू की है। इस साल इसमें दो और चीनी मिलों का इजाफा होगा और इनकी संख्या 121 चीनी मिल तक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने गन्ना किसानों का इस साल 40 हजार करोड़ का भुगतान किया है।

By next year in Uttar Pradesh, most of the sugar mills will not only produce sugar but also ethanol. By using this green fuel, we'll save a lot of money that used to go abroad: UP CM Yogi Adityanath at the inauguration of the 10th edition of Agrovision in Nagpur #Maharashtra pic.twitter.com/iSe4c6YgyG