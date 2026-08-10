राज्यमंत्री ने कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा
बागपत में राज्यमंत्री केपी मलिक ने श्रावण मास में कांवड़ियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि शिवभक्त अत्यंत कठिन साधना और आस्था के साथ जलाभिषेक के लिए यात्रा कर रहे हैं। राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के प्रति प्रतिबद्ध है और अधिकारियों को असुविधा से बचने के निर्देश दिए।
बागपत। प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री केपी मलिक ने रविवार को सरूरपुर गांव के गुफा मंदिर पहुंचकर दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे से गुजर रहे कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि शिवभक्त कांवड़िये अत्यंत कठिन साधना और आस्था के साथ सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। उनकी सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है। प्रदेश की योगी सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुष्पवर्षा के बाद राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा और मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बने रहें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें