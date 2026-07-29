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मेट्रो ने शुरू किया 200 रुपये में प्रशिक्षण सर्टिफिकेशन कोर्स

By Suhail Khan
हिन्दुस्तान, कानपुर
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उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया है। यूपीएमआरसी भारत का पहला मेट्रो संगठन है जिसने ऐसे पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। इन में 200 रुपये प्रति कोर्स फीस है और ये इंजीनियरों, छात्रों और पेशेवरों के लिए उपलब्ध होंगे।

मेट्रो ने शुरू किया 200 रुपये में प्रशिक्षण सर्टिफिकेशन कोर्स

कानपुर। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया है। इसके साथ ही यूपीएमआरसी भारत का पहला मेट्रो संगठन बन गया है, जिसने इस तरह के ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इन पाठ्यक्रमों का शुभारंभ यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने किया। इसमें 200 रुपये प्रति कोर्स फीस तय की गई है। स्किल इंडिया मिशन के तहत शुरू किए गए इन कोर्सों में रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग, ट्रैक अनुरक्षण और ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) समेत एक दर्जन से अधिक विषय शामिल हैं। भविष्य में मेट्रो योजना, निर्माण, संचालन, अनुरक्षण और सुरक्षा से जुड़े अन्य पाठ्यक्रम भी जोड़े जाएंगे।

ये कोर्स इंजीनियरों, पेशेवरों, छात्रों, सलाहकारों और मेट्रो क्षेत्र में रुचि रखने वाले भारतीय और विदेशी प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी यूपीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट के ‘ऑनलाइन कोर्सेज’ सेक्शन में जाकर नामांकन कर सकते हैं। यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने कहा कि भारत और दुनिया में तेजी से बढ़ रहे मेट्रो नेटवर्क को देखते हुए प्रशिक्षित और प्रमाणित पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है। यह पहल भारत और विदेशों के शिक्षार्थियों के साथ तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने के साथ-साथ स्किल इंडिया मिशन को भी मजबूती देगी।

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Suhail Khan

लेखक के बारे में

Suhail Khan

शॉर्ट बायो : सुहेल खान पिछले 17 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान' में डिफेंस सेक्टर, ऊर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल खबरों को कवर कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

सुहेल खान भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पॉवर सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल और डिफेंस सेक्टर की खबरों को लीड कर रहे हैं। 2024 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

सुहेल खान ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। लंबे समय तक अमर उजाला में रहते हुए रेलवे, परिवहन सेवाएं, ऊर्जा क्षेत्र और राजनीति समेत कई प्रमुख बीटों पर काम करते हुए राष्ट्रीय स्तर की एक्सक्लूसिव खबरों की कवरेज की। 2024 की शुरुआत में अमर उजाला के बाद ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े और वर्तमान में डिफेंस बीट की राष्ट्रीय खबरों के साथ राजनीति, ऊर्जा, ईपीएफओ और इन्फ्राट्रक्चर बीटों की प्रमुख खबरों को लीड कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और तकनीकी रिपोर्टिंग

B.Sc और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण सुहेल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह डिफेंस, रेलवे और पॉवर बीट पर कमांड होने के साथ तकनीकी से जुड़े विषयों पर स्टोरीज़ लिख रहे हैं।


डिफेंस और पब्लिक कनेक्ट विजन

डिफेंस सेक्टर की खबरों की सुहेल को गहरी समझ है। उन्होंने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एचएएल के अलावा डीआरडीओ-डीएमएसआरडीई और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के रक्षा उत्पादों के विकास और शोध के बारे में कई राष्ट्रीय स्तर की खबरें लिखीं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा संवदेनशील सेक्टर होने से डिफेंस की खबरों को लिखने में बरती जाने वाली सावधानियों पर उनकी गहरी समझ है। इस भूमिका को सुहेल ने बखूबी निभाया और देश की सशस्त्र सेनाओं का मनोबल बढ़ाने वाली, उनकी जरूरतों से जुड़े उत्पादों और डिफेंस रिसर्च की एक्सक्लूसिव खबरें लिखी हैं। रक्षा क्षेत्र के अधिकारियों के इंटरव्यू किए हैं। इसके अलावा वह ऊर्जा, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, ईपीएफओ और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरों के ज़रिये पब्लिक कनेक्ट का विजन रखते हैं। सुहेल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
डिफेंस, पॉवर, इन्फ्रास्ट्रक्चर और राजनीतिक गतिविधियां
सेलिब्रिटी, मिनिस्टर, पॉलीटिकल लीडर, डिफेंस एक्सपर्ट के इंटरव्यू
रक्षा शोध, आयुध और नवाचार से जुड़े विषय
लोकसभा, विधानसभा चुनाव और निकाय चुनावों की कवरेज

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