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30 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में यूपीएमएसआरए ने दवा कंपनियों के खिलाफ श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए एसीएम विवेक कुमार को ज्ञापन सौंपा। राज्य समिति के सह सचिव बलवीर सिंह ने कहा कि कॉर्पोरेट घराने मजदूरों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि मांगे नहीं मानी गईं, तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

30 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन (यूपीएमएसआरए) की अलीगढ़ इकाई ने सोमवार को कलक्ट्रेट में एसीएम प्रथम विवेक कुमार को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री को संबोधित 30 सूत्रीय ज्ञापन में दवा कंपनियों पर श्रम कानूनों का उल्लंघन का आरोप लगाकर विरोध जताया। राज्य कमेटी के सह सचिव बलवीर सिंह ने कहा कि चारों श्रम संहितों को लागू कर कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों व कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों पर अवैध रूप से बिक्री का अनुचित दबाव बनाकर स्थानांतरण, छंटनी और गैर-कानूनी बर्खास्तगी की जा रही है।

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मांगों पर विचार नहीं किया तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। ज्ञापन देने वालों में विनोद गौतम, इमरान अजहर, राजकुमार शर्मा, वसी उर रहमान आदि थे।

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