क्या है यूपी में लू से राहत वाली खबर, कल फिर से अरुणाचल की कमान संभालेंगे पेमा खांडू; पढ़ें टॉप 5

फिर से अरुणाचल की कमान संभालेंगे पेमा खांडू, कल लेंगे शपथ

अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री पेमा खांडू को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। वह राज्यपाल केटी पारनेलक से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह कल ईटानगर में राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता ने बुधवार को कहा कि नए मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद् पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष की मौजूदगी में सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर

आइए,हमारे यहां न्यूक्लियर प्लांट लगाइए, एक और मुस्लिम देश रूस का मुरीद

दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ने रूस को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इंडोनेशिया के आर्थिक मंत्री एयरलांगा हार्टार्टो ने अपनी रूस यात्रा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने रूस के परमाणु निगम रोसाटॉम में कॉर्पोरेट विकास और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पहले डिप्टी सीईओ किरिल कोमारोव के साथ बैठक के दौरान कहा, “परमाणु ऊर्जा पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना लोगों के लिए ऊर्जा की सामर्थ्य बढ़ाने के तरीकों में से एक हो सकती है। हम रूस को इंडोनेशिया में नए अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास में सहयोग करने का भी प्रस्ताव देते है।” यहां पढ़ें पूरी खबर

UP Rain Forecast: लू के थपेड़ों के बीच बारिश को लेकर आई गुड न्‍यूज

पूर्वी यूपी के आसमान से आग बरस रही है। दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस था। यह सामान्य से 6.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तापमान में लगातार हो रहे इजाफे के कारण महानगर का जनजीवन प्रभावित होने लगा है। प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। दिन में तेज धूप और लू शरीर को झुलसा रही है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी यूपी में शनिवार से बादलों की वापसी हो सकती है। रविवार से पूर्वी यूपी के कुछ हिस्‍सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर

किरण बेदी की बायोपिक का हुआ अनाउंसमेंट, जानिए कब होगी BEDI रिलीज?

ड्रीम स्लेट पिक्चर्स ने फाइनली मोस्ट अवेटेड बायोपिक फिल्म का ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। भारत की पहली IPS ऑफिसर किरण बेदी की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म का नाम BEDI: The Name You Know, The Story You Don't होगा। फिल्म की कहानी कुशाल चावला ने लिखी है और इसमें किरण बेदी की जिंदगी से जुड़ी वो कहानियां और किस्से सुनाए जाएंगे जिनसे दुनिया अभी तक नावाकिफ रही है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि किरण ने किन चुनौतियों का सामना किया था और किस जिद और समर्पण के साथ वो अपने लक्ष्य को पाने में हमेशा जुटी रहीं। यहां पढ़ें पूरी खबर

आईसीसी टी20 रैंकिंग में SKY टॉप पर, बाबर तीसरे स्थान पर पहुंचे

आईसीसी ने यूएसए और वेस्ट इंडीज में चल रहे टी20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी ने बुधवार को टी20 रैंकिंग जारी की, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को एक स्थान का फायदा हुआ है। वह आईसीसी मेन्स टी20 बैटिंग रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की पिछले कुछ दिनों से खराब प्रदर्शन के लिए जमकर आलोना हो रही है। भारत के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव एक बार फिर शीर्ष पर बरकरार हैं। वह लंबे समय से इस फॉर्मेट में नंबर वन बने हुए हैं। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने टॉप-10 में जगह बनाई है। यहां पढ़ें पूरी खबर