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अब 14 तक होगा मदरसा बोर्ड परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महराजगंज में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तन्मय पांडेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने 2026 की मुंशी/मौलवी एवं आलिम परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथियों में संशोधन किया है। ट्रेजरी चालान जमा करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त और ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त तक होंगे।

अब 14 तक होगा मदरसा बोर्ड परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तन्मय पांडेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ के रजिस्ट्रार/निरीक्षक द्वारा जारी आदेशानुसार परिषद द्वारा संचालित मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी) एवं आलिम (सीनियर सेकेंडरी) परीक्षा-2026 के ऑनलाइन आवेदन से संबंधित पूर्व निर्धारित तिथियों में संशोधन किया गया है। अब ट्रेजरी चालान जमा करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त है, जबकि ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त तक कर आगामी 17 अगस्त तक सत्यापित आवेदन की रसीद एवं मूल चालान की प्रति परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराई जा सकेगी। उन्होंने जिले के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों से अपील की है कि वे संशोधित समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पात्र विद्यार्थियों के आवेदन समय से पूर्ण कराएं।

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