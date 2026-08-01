Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पांच अगस्त से लेखपालों ने दी आंदोलन की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने लंबित मांगों के लिए आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन देकर चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो वे 5 अगस्त से काम का बहिष्कार करेंगे। संघ की मांगों में स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करना और अन्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं।

पांच अगस्त से लेखपालों ने दी आंदोलन की चेतावनी

जसवंतनगर। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शनिवार को तहसील इकाई के पदाधिकारियों और सदस्यों ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष के नाम एसडीएम अभिषेक प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो पांच अगस्त से प्रदेशभर के लेखपाल अतिरिक्त हल्कों का कार्य और ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करेंगे। संघ का कहना है कि लेखपालों पर लगातार कार्यभार बढ़ाया जा रहा है, जबकि पदोन्नति, स्थानांतरण, भत्तों में वृद्धि और मूलभूत सुविधाओं जैसी मांगें वर्षों से लंबित हैं। अवकाश के दिनों में भी ड्यूटी ली जा रही है और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने के बावजूद कार्य कराया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:अतिरिक्त हल्के के बहिष्कार की दी चेतावनी

ज्ञापन में छह प्रमुख मांगें उठाई गई हैं। इनमें अंतर्मंडलीय स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करना, चयन वर्ष 2025-26 की लंबित पदोन्नति सूची जारी करना, नव नियुक्त लेखपालों की प्रशिक्षण परीक्षा का परिणाम घोषित करना, स्टेशनरी, वाहन व विशेष भत्तों में वृद्धि, भूलेख कार्यालयों एवं अन्य पटलों से लेखपालों को मुक्त करना तथा ग्राम सचिवालयों में कक्ष, फर्नीचर, कंप्यूटर सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 5 अगस्त से सभी लेखपाल केवल अपने मूल हल्के में ही कार्य करेंगे। अतिरिक्त हल्कों का कार्यभार संबंधित कार्यालयों में जमा कर दिया जाएगा। इसके बाद आंदोलन के अगले चरण में ऑनलाइन कार्यों का भी बहिष्कार किया जाएगा।लेखपाल संघ ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य आमजन को असुविधा पहुंचाना नहीं है, लेकिन यदि राजस्व कार्य अथवा जनसेवा प्रभावित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और राजस्व परिषद की होगी। ज्ञापन देने वालों में तहसील अध्यक्ष मो. जहीर खान, सचिव मनीष दुबे, महामंत्री अनुराग यादव, कुलदीप कुमार, शमशेर बहादुर सिंह, विशाल कुमार, आकांक्षा, मनोज कुमार, राघवेन्द्र प्रताप सिंह, नेहा, पंकज चतुर्वेदी, जयपाल यादव, राहुल यादव, सौरभ कुमार, आकांक्षा मिश्रा, कवीक्षा त्रिपाठी, मन्दीप कुमार श्रीवास्तव, इन्द्रेश कुमार, दीपक यादव, अरुण यादव प्रथम, गीता कुशवाह, मुनेश यादव, अरुण कुमार द्वितीय, पूनम यादव लेखपाल मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:मांगें पूरी न होने पर 5 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी, अतिरिक्त हल्कों का करेंगे बहिष्कार
ये भी पढ़ें:होने पर 5 अगस्त से अतिरिक्त हल्के का बहिष्कार करेंगे लेखपाल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।