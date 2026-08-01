पांच अगस्त से लेखपालों ने दी आंदोलन की चेतावनी

जसवंतनगर। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शनिवार को तहसील इकाई के पदाधिकारियों और सदस्यों ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष के नाम एसडीएम अभिषेक प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो पांच अगस्त से प्रदेशभर के लेखपाल अतिरिक्त हल्कों का कार्य और ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करेंगे। संघ का कहना है कि लेखपालों पर लगातार कार्यभार बढ़ाया जा रहा है, जबकि पदोन्नति, स्थानांतरण, भत्तों में वृद्धि और मूलभूत सुविधाओं जैसी मांगें वर्षों से लंबित हैं। अवकाश के दिनों में भी ड्यूटी ली जा रही है और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने के बावजूद कार्य कराया जा रहा है।

ज्ञापन में छह प्रमुख मांगें उठाई गई हैं। इनमें अंतर्मंडलीय स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करना, चयन वर्ष 2025-26 की लंबित पदोन्नति सूची जारी करना, नव नियुक्त लेखपालों की प्रशिक्षण परीक्षा का परिणाम घोषित करना, स्टेशनरी, वाहन व विशेष भत्तों में वृद्धि, भूलेख कार्यालयों एवं अन्य पटलों से लेखपालों को मुक्त करना तथा ग्राम सचिवालयों में कक्ष, फर्नीचर, कंप्यूटर सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 5 अगस्त से सभी लेखपाल केवल अपने मूल हल्के में ही कार्य करेंगे। अतिरिक्त हल्कों का कार्यभार संबंधित कार्यालयों में जमा कर दिया जाएगा। इसके बाद आंदोलन के अगले चरण में ऑनलाइन कार्यों का भी बहिष्कार किया जाएगा।लेखपाल संघ ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य आमजन को असुविधा पहुंचाना नहीं है, लेकिन यदि राजस्व कार्य अथवा जनसेवा प्रभावित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और राजस्व परिषद की होगी। ज्ञापन देने वालों में तहसील अध्यक्ष मो. जहीर खान, सचिव मनीष दुबे, महामंत्री अनुराग यादव, कुलदीप कुमार, शमशेर बहादुर सिंह, विशाल कुमार, आकांक्षा, मनोज कुमार, राघवेन्द्र प्रताप सिंह, नेहा, पंकज चतुर्वेदी, जयपाल यादव, राहुल यादव, सौरभ कुमार, आकांक्षा मिश्रा, कवीक्षा त्रिपाठी, मन्दीप कुमार श्रीवास्तव, इन्द्रेश कुमार, दीपक यादव, अरुण यादव प्रथम, गीता कुशवाह, मुनेश यादव, अरुण कुमार द्वितीय, पूनम यादव लेखपाल मौजूद रहे।