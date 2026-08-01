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लंबित मांग पूरी न होने पर पांच अगस्त से अतिरिक्त हल्के का काम छोड़गे लेखपाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने राजस्व परिषद अध्यक्ष के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें लंबित मांगों को पूरा न करने पर पांच अगस्त से अतिरिक्त हल्के का काम छोड़ने की चेतावनी दी गई है। संघ ने स्थानांतरण, पदोन्नति और भत्तों में वृद्धि की मांग की है, अन्यथा ऑनलाइन कामों का बहिष्कार किया जाएगा।

लंबित मांग पूरी न होने पर पांच अगस्त से अतिरिक्त हल्के का काम छोड़गे लेखपाल

लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने राजस्व परिषद अध्यक्ष के नाम छह सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने लंबित मांगों के पूरा न होने पर पांच अगस्त से अतिरिक्त हल्के का काम छोड़ने की बात कहीं है। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने लंबित मांगों को लेकर राजस्व परिषद की अध्यक्षा के नाम शनिवार को लोनी उपजिलाधिकारी दीपक कुमार को छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। लेखपाल संघ शाखा लाेनी के सचिव ललित कुमार ने बताया कि शासन द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं, राजस्व अभिलेखों के अद्यतन, आपदा प्रबंधन समेत शासकीय कार्यों का दायित्व लेखपाल पर है।

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लेखपालों के बढ़ते कार्यभार, पदोन्नति न होने और वेतन विसंगति के कारण उनमें असंतोष है। लेखपाल अपने घर से करीब 400 से 800 किलोमीटर दूर तैनात हैं। ज्ञापन में लेखपालों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोलकर इच्छुक लेखपाल के तबादले करने, पदोन्नति की सूची जारी किए जाने, वर्ष 2024 के विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने, भत्तों में वृद्धि किए जाने, भूलेख व अन्य सहायक पटल से सम्बद्ध लेखपाल को अवमुक्त किए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने मांग न माने जाने पर पांच अगस्त से अतिरिक्त हल्के का काम छोड़ने और ऑनलाइन कामों का बहिष्कार करने की बात कहीं है।

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