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लेखपाल संघ ने उठाई लंबित समस्याएं, निदान की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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चित्रकूट में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने राजापुर में अध्यक्ष राजस्व परिषद को समस्याओं के समाधान के लिए छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लेखपालों की स्थानांतरण समस्या, फर्नीचर, और अन्य सुविधाओं की कमी का जिक्र किया गया है। संघ ने 2700 लेखपालों की समस्याओं के समाधान और आवश्यक सुविधाओं की मांग की।

लेखपाल संघ ने उठाई लंबित समस्याएं, निदान की मांग

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की जिला इकाई ने लंबित समस्याओं को लेकर राजापुर में अध्यक्ष राजस्व परिषद को संबोधित छह सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम पूजा गुप्ता को सौंपा। अवगत कराया कि प्रत्येक लेखपाल के पास कई गांवों की जिम्मेदारी है। जिसकी वजह से निर्धारित रोस्टर के अनुसार एक ही जगह लेखपालों का बैठना मुश्किल है। संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप तिवारी व तहसील अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद पांडेय की अगुवाई में सौंपे गए ज्ञापन में कई मांगें रखी गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि शासनादेश के तहत वर्ष 2019 में करीब 650 लेखपालों का गृह मंडल में स्थानांतरण किया गया था। इसके बाद राजस्व परिषद ने ऑनलाइन पोर्टल खोलकर 2669 लेखपालों से आवेदन लिए।

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लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौजूदा समय पर करीब 2700 लेखपाल अपने गृह जनपद व मंडल से करीब 400 से 800 किमी दूर कार्यरत हैं। उन्होंने 2024 में नवनियुक्त लेखपालों की विभागीय परीक्षा का परिणाम व प्रशिक्षण प्रमाणपत्र शीघ्र घोषित करने, स्टेशनरी, वाहन एवं विशेष भत्तों में वृद्धि, तथा भूलेख व अन्य सहायक पटलों से संबद्ध लेखपालों को कार्यमुक्त किए जाने की मांग की। तहसील अध्यक्ष ने कहा कि अधिकांश ग्राम सचिवालयों में लेखपालों के बैठने को पर्याप्त फर्नीचर, अभिलेख कक्ष, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली, पेयजल एवं शौचालय आदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। प्रत्येक लेखपाल के पास चार से पांच गांव की जिम्मेदारी है। जिसके चलते पंचायत सचिवालय रोस्टर के अनुसार एक स्थान पर बैठकर सभी कार्य करना व्यावहारिक नहीं है। इस दौरान चंद्रेश पटेल, शशांक मिश्रा, चंद्रप्रकाश, जगरूप प्रसाद, अभय सिंह, आनंद कुमार, विनोद कुमार, विमल कुमार, मनोज कुमार, मयंक द्विवेदी, मुनेंद्र राठौर, कुलदीप सिंह, धर्मेंद्र कुमार, अनूप सिंह, नवीन जायसवाल, प्रियंका, शिवांश भारद्वाज, विवेक सिंह, विवेक पांडेय, पीयूष मिश्रा आदि लेखपाल मौजूद रहे।

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