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लेखपाल संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पूरनपुर में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने एसडीएम मयंक गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा जिसमें ऑनलाइन स्थानांतरण, लंबित पदोन्नति सूची और वर्ष 2024 की परीक्षा परिणाम की मांग की गई। लेखपालों में बढ़ते कार्यभार और संसाधनों की कमी के कारण असंतोष है। 5 अगस्त से अतिरिक्त काम बंद करने की चेतावनी दी गई है।

लेखपाल संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

पूरनपुर। शनिवार को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ पूरनपुर के पदाधिकारियों ने राजस्व परिषद को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मयंक गोस्वामी सौंपा। इसमें अंतर्मंडलीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलने, लंबित पदोन्नति सूची जारी करने, वर्ष 2024 की विभागीय परीक्षा का परिणाम, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र घोषित करने और ग्राम सचिवालयों में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं दिलाने सहित कई मांगे रखीं। इस दौरान कहा गया कि बढ़ते कार्यभार और संसाधनों की कमी से लेखपालों में असंतोष व्याप्त है। मांगे शीघ्र पूरी न होने पर 5 अगस्त से अतिरिक्त कार्य बंद कर संबंधित अभिलेख तहसील और राजस्व निरीक्षक कार्यालय में जमा करने की चेतावनी दी गई।

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