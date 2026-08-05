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कांवड़ पटरी पर सिंचाई विभाग ने लगाया सेवा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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कांवड़ पटरी पर सिंचाई विभाग ने लगाया सेवा शिविरकांवड़ पटरी पर सिंचाई विभाग ने लगाया सेवा शिविरकांवड़ पटरी पर सिंचाई विभाग ने लगाया सेवा शिविर

कांवड़ पटरी पर सिंचाई विभाग ने लगाया सेवा शिविर
कांवड़ पटरी पर सिंचाई विभाग ने लगाया सेवा शिविर

रुड़की। कांवड़ पटरी पर प्रशासनिक भवन के बाहर यूपी सिंचाई विभाग ने शिविरलगाकर कांवड़ियों को हलवा-पूरी का प्रसाद बांटा। अधिकारियों और कर्मचारियों ने शिवभक्तों की सेवा कर उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता विकास त्यागी, सहायक अभियंता अर्जुन सिंह, जूनियर इंजीनियर बीडी धीमान, आशीष त्यागी, मुकर्रम अली, सुशील चंद राजपूत आदि मौजूद रहे।

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