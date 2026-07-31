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यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जुटेंगे 85 देशों के कारोबारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो इस वर्ष 85 देशों के बायर्स को आकर्षित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी तैयारियों की समीक्षा की। कार्यक्रम में 400 से अधिक एमओयू और ₹3200 करोड़ मूल्य के प्रस्तावित एमओयू का लक्ष्य है। ट्रेड शो को राज्य की औद्योगिक क्षमता को प्रकट करने का महत्वपूर्ण मंच बताया गया है।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जुटेंगे 85 देशों के कारोबारी

3200 करोड़ के 400 से अधिक एमओयू की संभावना यूपी को वैश्विक व्यापार, विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बनाने की कोशिश

ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर के बीच जुटेंगे देश-विदेशी खरीदार

मुख्यमंत्री ने की तैयारियों की समीक्षा, यूपीआईटीएस को औद्योगिक क्षमता और वैश्विक ब्रांडिंग मंच बताया

ओडीओपी, ओडीओसी, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा एवं एयरोस्पेस, कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप सहित 27 से अधिक प्रमुख क्षेत्रों का होगा प्रदर्शन

एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल व्यापार, एफटीए, खाद्य प्रसंस्करण, सड़क सुरक्षा जैसे विषयों पर नॉलेज सेशन

लखनऊ। विशेष संवाददाता

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो इस बार कई मायनों में खास होगा। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित ट्रेड शो में 85 देशों के बायर्स जुटेंगे। यहां उत्तर प्रदेश के वैश्विक व्यापार, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, औद्योगिक पॉलिसी जैसे विषयों पर संवाद होंगे। शुक्रवार को मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की। ट्रेड शो को प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार, उत्पादों और निर्यात सामार्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का बेहतर मंच बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ने पिछले तीन संस्करणों में प्रदेश के उत्पादों, उद्यमों और उद्योगों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बनाया है।

अब यह केवल एक व्यापार प्रदर्शनी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ के विजन को आगे बढ़ाने वाला वैश्विक मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश यानी 'अनलिमिटेड पोटेंशियल' का प्रदेश है और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इस सामर्थ्य को अनुभव करने का सबसे प्रभावी मंच है।

कई देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रण

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष ट्रेड शो की थीम 'यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ: इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स' रखी गई है। आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.50 लाख से अधिक पंजीकृत बी-टू-बी खरीदारों, 4.50 लाख से अधिक बी-टू-सी आगंतुकों तथा 85 देशों से 550 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 400 से अधिक एमओयू, ₹3200 करोड़ से अधिक प्रस्तावित एमओयू मूल्य और ₹13,500 करोड़ से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

संवाद और सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित होगी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नॉलेज सेशन को उद्योग जगत, निवेशकों और उद्यमियों के लिए उपयोगी बनाया जाए। इन सत्रों में एआई एवं साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, बैंकिंग एवं वित्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नई श्रम संहिताएं, खाद्य प्रसंस्करण नीति, सड़क सुरक्षा, ई-कॉमर्स, वैश्विक मुक्त व्यापार समझौते, एमएसएमई जैसे विषयों पर विशेषज्ञ चर्चा आयोजित की जाए। सभी दिनों में शास्त्रीय संगीत, कथक, लोकनृत्य, लोकगायन, भजन, ग़ज़ल तथा अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आकर्षक आयोजन किया जाए, ताकि देश-विदेश से आने वाले अतिथि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का भी अनुभव कर सकें।

मुख्यमंत्री ने ट्रेड शो के दौरान उद्यमी मित्रों की तैनाती सुनिश्चित करने तथा स्थानीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि आगंतुकों, खरीदारों और उद्यमियों को बेहतर सुविधा एवं सहयोग उपलब्ध कराया जा सके।

अधिकारियों ने दी तैयारियों की जानकारी

बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर ने कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग, वीआईपी आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था तथा आमजन की सुविधा के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। वहीं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने आयोजन स्थल पर विकसित की जा रही आधारभूत सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं की प्रगति से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

इसके बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो कब आयोजित होगा?
उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर के बीच आयोजित होगा।
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