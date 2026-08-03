उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देने के लिए यूपीसीडा की 51वीं बोर्ड बैठक में 2026-27 के लिए दोगुना बजट मंजूर हुआ है। आलोक कुमार के अनुसार, यह बजट प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा।

देश का अग्रणी औद्योगिक केंद्र बन रहा यूपी, औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार -यूपीसीडा की 51वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दोगुना बजट स्वीकृत

लखनऊ, कार्यालय संवाददाता

उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने बड़ा कदम उठाया है। लोक भवन में यूपीसीडा की 51वीं बोर्ड बैठक आयोजित में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पिछले साल की तुलना में दोगुना बजट स्वीकृत किया गया है। बैठक की अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव और यूपीसीडा बोर्ड के अध्यक्ष आलोक कुमार ने की।

रोजगार के अवसर बढ़ेंगे अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ा हुआ बजट प्रदेश को विनिर्माण और रोजगार सृजन का राष्ट्रीय ग्रोथ इंजन बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपीसीडा राज्य में औद्योगिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिये निरंतर काम कर रहा है। प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में यूपीसीडा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आलोक कुमार ने कहा कि यूपी देश का अग्रणी औद्योगिक केंद्र बन रहा है। बजट दोगुना होने से प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

बंद इकाइयां दोबारा शुरू होंगी बैठक में विभिन्न जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिये भूमि अधिग्रहण एवं भूमि क्रय से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा तथा बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आकर्षित करने, क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता मिलेगी।

यूपीसीडा बोर्ड के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए औद्योगिक पार्क और क्लस्टर विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण और क्रय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। मानचित्रों को स्वीकृति: कताई मिल (फतेहपुर), औद्योगिक क्षेत्र संधिनावा और त्रिशुंडी (अयोध्या) के तलपट मानचित्रों (लेआउट) को हरी झंडी दी गई है, जिससे निवेशकों को त्वरित और पारदर्शी रूप से भूमि आवंटन हो सकेगा। प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों और निर्माण खंडों की आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए ₹10 लाख तक की आपातकालीन निधि की व्यवस्था की गई है, जिससे मरम्मत व रखरखाव के कार्य समय पर पूरे हो सकें।

लीज डीड का आखिरी मौका बोर्ड बैठक में लंबे समय से लंबित मामलों और बंद पड़ी फैक्ट्रियों को लेकर दो बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से बंद या निष्क्रिय पड़ी औद्योगिक इकाइयों के पुनः क्रय के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी गई है। जो इकाइयां 'नो-ड्यूज' प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी हैं या उत्पादन बंद कर चुकी हैं। ये दोबारा शुरू होंगी। नई कंपनियों को सौंपने का रास्ता साफ होगा।

यूपीसीडा की आवासीय योजनाओं के पात्र आवंटियों को विलंब शुल्क के साथ सात नवंबर 2026 तक लीज डीड (रजिस्ट्री) कराने का अंतिम मौका दिया गया है। तय समय सीमा के भीतर रजिस्ट्री न कराने वाले आवंटन स्वतः निरस्त मान लिए जाएंगे।