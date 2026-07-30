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लोक निर्माण विभाग के जनसूचना अधिकारी को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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- मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर आयोग की कार्रवाई सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त 2026 को निर्धारित

लोक निर्माण विभाग के जनसूचना अधिकारी को नोटिस

पूराघाट, हिन्दुस्तान संवाद। सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं होने के मामले में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने जनपद मऊ के लोक निर्माण विभाग के जनसूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त 2026 को निर्धारित की है। कोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोड़सर निवासी वेद प्रकाश राय ने 6 सितंबर 2025 को लोक निर्माण विभाग से कोपागंज-भातकोल मार्ग के निर्माण एवं चौड़ीकरण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। आवेदन में सड़क चौड़ीकरण के मानकों में बदलाव के अधिकार, बिजली के खंभों एवं ट्रांसफार्मरों के स्थानांतरण से संबंधित नियमावली, इस मद में हुए व्यय का विवरण, निर्माण कार्य की संपूर्ण मेजरमेंट बुक तथा शासनादेश के अनुरूप कार्य कराए जाने संबंधी प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।

सूचना समय से उपलब्ध नहीं होने पर वेद प्रकाश राय ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की। आयोग ने 28 जुलाई 2026 को जनपद मऊ के लोक निर्माण विभाग के जनसूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने जनसूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, मऊ को निर्देश दिया है कि पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई का लिखित विवरण निर्धारित तिथि से दो दिन पहले आयोग को ई-मेल अथवा विभागीय पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराएं।

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