नई टीएचआर रेसिपी से सात श्रेणियों के लाभार्थियों को मिलेगा संतुलित आहार
महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले टेक होम राशन (टीएचआर) की गुणवत्ता और पोषण स्तर को सुधारने के लिए नई रेसिपी लागू की है। इसके अंतर्गत 7 श्रेणियों के लिए अलग-अलग संतुलित और फोर्टिफाइड आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे मातृ एवं शिशु कुपोषण की रोकथाम में मदद मिलेगी।
सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले टेक होम राशन (टीएचआर) की गुणवत्ता और पोषण स्तर को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के संशोधित मानकों के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 से नई टीएचआर रेसिपी लागू कर दी गई है। इसके तहत अब लाभार्थियों को उनकी आयु, शारीरिक आवश्यकता एवं पोषण संबंधी जरूरतों के अनुसार अलग-अलग प्रकार का संतुलित एवं फोर्टिफाइड पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों व कुपोषित बच्चों को निर्धारित श्रेणी के अनुसार पौष्टिक खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी। विभाग का मानना है कि इससे मातृ एवं शिशु कुपोषण की रोकथाम के साथ-साथ बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को भी नई गति मिलेगी。
नई टीएचआर रेसिपी की विशेषताएँ
पहले टीएचआर योजना के अंतर्गत केवल चार श्रेणियों के लाभार्थियों को राशन उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में इसे बढ़ाकर सात श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। इन सातों श्रेणियों के लिए 10 अलग-अलग टीएचआर रेसिपियां तैयार की गई हैं, ताकि प्रत्येक लाभार्थी को उसकी पोषण आवश्यकता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। नई रेसिपियों में केवल खाद्य सामग्री का बदलाव ही नहीं किया गया है, बल्कि प्रत्येक श्रेणी के लिए कैलोरी एवं प्रोटीन की मात्रा भी वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप निर्धारित की गई है।
फोर्टिफाइड टीएचआर के लाभ
साथ ही नमक एवं चीनी की मात्रा को संतुलित रखा गया है। टीएचआर को आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन-ए, फोलेट, विटामिन-बी-6 एवं विटामिन-बी-12 जैसे सात प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्वों से फोर्टिफाइड किया गया है। इससे बच्चों में कुपोषण, एनीमिया एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याओं को कम करने में सहायता मिलेगी।
समयबद्ध वितरण की व्यवस्था
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के संशोधित मानकों के अनुरूप नई टीएचआर रेसिपी लागू की गई है। इसमें लाभार्थियों की आयु एवं पोषण संबंधी आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग खाद्य सामग्री निर्धारित की गई है। सभी उत्पाद आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों से फोर्टिफाइड हैं, जिससे माताओं और बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण टेक होम राशन पहुंचे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नई व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
- साहब यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी
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