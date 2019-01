ईडी ने उत्तर प्रदेश के अवैध रेत खनन मामले में मनीलांड्रिंग का केस दर्ज किया

उत्तर प्रदेश में अवैध खनन को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर बी. चंद्रकला के लखनऊ स्थित आवास समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी के बाद अखिलेश पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इसमें अखिलेश समेत कई आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है।

लखनऊ के ईडी यूनिट ने उत्तर प्रदेश अवैध खनन को लेकर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है। यह केस सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है जिसमें राज्य के खनन मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 2012-2016 के दौरान उनकी भूमिका पर जांच की मांग की गई है।

Enforcement Directorate (ED) Lucknow unit registers money laundering case in connection with alleged illegal mining in Uttar Pradesh. Case is based on a CBI FIR to probe the role of State Mining Ministers, including former UP Chief Minister, Akhilesh Yadav during 2012-16. pic.twitter.com/4xVluciUCb