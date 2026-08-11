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अपार आईडी बनाने में लापरवाही पर कसेगा शिकंजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- हरदोई व लखीमपुर में सुस्ती पर मांगा जवाब - जन्म प्रमाण पत्र न बनने

अपार आईडी बनाने में लापरवाही पर कसेगा शिकंजा

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता

यूपी में आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आईडी बनाने में लापरवाही करने वाले जिलों पर शिकंजा कसा जाएगा। धीमी रफ्तार से आईडी बनाने वाले जिलों से हिसाब-किताब मांगा जा रहा है। हरदोई व लखीमपुर सहित कई जिलों से सुस्ती पर जवाब मांगा गया है। 12 अंकों की इस आईडी से छात्रों का एकेडमिक रिकार्ड आसानी से देखा जा सकता है।

समस्या का समाधान

सरकारी, एडेड व निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का शैक्षिक रिकार्ड की जानकारी इस 12 अंक की आईडी से मिलेगी। कुछ जिलों में यह समस्या आ रही है कि दाखिले के समय जन्म प्रमाण पत्र न होने से छात्रों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। आधार कार्ड न होने से अपार आईडी बनाने में कठिनाई आ रही है।

शिक्षकों की भूमिका

फिलहाल इस तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए जिलों में शिक्षक शिक्षाधिकारियों से मांग कर रहे हैं। आधार कार्ड होने के बावजूद भी कई जिलों में छात्रों की अपार आईडी बनाने में लापरवाही बरती जा रही है। लापरवाही होने के चलते कई जिलों में छात्र संख्या के अनुसार अभी भी 35 से 40 प्रतिशत छात्रों की अपार आईडी नहीं बनी है। राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से शैक्षिक सत्र 2026-27 के विद्यार्थियों की अपार आईडी 30 जून तक बनाने का लक्ष्य रखा था। फिलहाल अब जिलों से हिसाब-किताब लेकर उनसे जवाब-तलब किया जा रहा है।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

यू पी सरकार अपार आईडी बनाने में लापरवाहियों का क्या करेगी?
लापरवाही करने वाले जिलों पर शिकंजा कसा जाएगा। धीमी रफ्तार से आईडी बनाने वाले जिलों से हिसाब-किताब मांगा जा रहा है।
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