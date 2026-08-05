विधान परिषद- हर जिले में खोले जाएंगे तीन-तीन वाहन फिटनेस जांच सेंटर - दयाशंक़र

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश के हर जिले तीन-तीन वाहन फिटनेस जांच सेंटर खोलेगी। यह घोषणा बुधवार को विधान परिषद में परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने की। फिटनेस जांच में स्कूली वाहनों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश के हर जिले तीन-तीन वाहन फिटनेस जांच सेंटर खोलेगी। यह घोषणा बुधवार को विधान परिषद में परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने की। उन्होंने कहा कि फिटनेस जांच में स्कूली वाहनों को किसी भी प्रकार की छूट दिया जाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली वाहनों की फिटनेस की जांच को लेकर दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं।

विद्यालयी बसों का मुद्दा सपा के आशुतोष सिन्हा ने प्रश्नकाल में विद्यालयी बसों एवं विद्यालयी वाहनों के फिटनेस जांच का मुद्दा उठाते हुए पूछा था कि प्रदेश में विद्यालयी बसों की अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित है, जबकि ऐसे वाहन सामान्य यात्री बसों की तुलना में प्रतिदिन औसतन करीब दो घंटे तथा वर्ष में सीमित कार्य दिवसों पर ही संचालित होते हैं। ऐसे में सीमित संचालन, नियमित रखरखाव तथा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों पर पड़ने वाले आर्थिक भार को देखते हुए क्या सरकार विद्यालयी वाहनों की आयु सीमा बढ़ाने पर विचार करेगी।

आयु सीमा पर सरकार का जवाब परिवहन राज्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान नियमों के अनुसार शिक्षा संस्था की बसों की अधिकतम आयु 15 वर्ष तथा निजी विद्यालय बसों एवं विद्यालय वैन की आयु 10 वर्ष निर्धारित है। उन्होंने विद्यालयी वाहनों की आयु सीमा बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, वाहन की भौतिक, यांत्रिक एवं तकनीकी स्थिति तथा सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आयु सीमा निर्धारित की गई है। ऐसे में आयु सीमा बढ़ाने से सड़क सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सदस्यों का पक्ष इस दौरान भाजपा व शिक्षक दल के कई सदस्यों मसलन, भाजपा के उमेश द्विवेदी, हरी सिंह ढिल्लो, देवेन्द्र प्रताप सिंह के अलावा शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने आशुतोष सिन्हा के सवाल का समर्थन करते हुए कहा कि यदि कोई विद्यालय वाहन नियमित रूप से फिटनेस परीक्षण में उत्तीर्ण हो रहा है तथा उसकी तकनीकी स्थिति सुरक्षित है, तो केवल आयु के आधार पर उसे संचालन से बाहर करना पुनर्विचार योग्य विषय है।