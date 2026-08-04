527 स्कूली वाहन चालकों का सत्यापन नहीं, नोटिस भेजा जाएगा

उत्तर प्रदेश सरकार के 'मिशन भरोसा' अभियान के तहत परिवहन विभाग उन स्कूलों को नोटिस जारी करने जा रहा है, जिनके बस चालकों का पुलिस सत्यापन पूरा नहीं हो सका है। नोटिस के बाद भी सत्यापन न कराने पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडे ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश की गई 527 चालकों की सूची में केवल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इनमें वे चालक भी हैं जिनका सत्यापन अधूरा है। बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड होने के आधार पर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान नहीं है।

इसलिए प्राथमिक कदम के तौर पर संबंधित स्कूलों को नोटिस भेजकर सत्यापन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बताया गया था कि शहर के कुल 2,370 स्कूल बस चालकों में से 527 'भरोसेमंद' श्रेणी में नहीं पाए गए हैं। परिवहन विभाग के अनुसार, इसका मतलब यह नहीं है कि ये सभी 527 चालक अपराधी हैं। इसमें कई चालक ऐसे भी हैं जिनका दिए गए पते पर मिलना या पहचान स्थापित होना संभव नहीं हो सका, जिसके कारण उन्हें 'अप्रभावित/असत्यापित' श्रेणी में रखा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों में ये चालक कार्यरत हैं, उन्हें उनका रिकॉर्ड अपडेट करने और सत्यापन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया जाएगा। विदित हो कि परिवहन विभाग ने जुलाई महीने के दौरान लखनऊ भर में एक महीने का प्रवर्तन अभियान चलाया था। इस दौरान स्कूल बसों की सुरक्षा और नियमों के अनुपालन की जांच की गई और मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई।