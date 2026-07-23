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पांच हजार से ज्यादा वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे जिले के 5000 से अधिक शिक्षक और उनके आश्रित लाभान्वित होंगे, जिससे चिकित्सा के दौरान आर्थिक तंगी का सामना करने वालों को राहत मिलेगी।

पांच हजार से ज्यादा वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

गोण्डा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार के इस फैसले से जिले के पांच हजार से ज्यादा वित्तविहीन शिक्षक और उनके पात्र आश्रित लाभान्वित होंगे। शासन के विशेष सचिव उमेश चन्द्र की ओर से जारी आदेश के बाद अब पात्र शिक्षकों को ऑनलाइन पंजीकरण एवं सत्यापन के उपरांत कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। जिले में 438 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। यह व्यवस्था वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों पर लागू होगी। इससे अब इलाज के दौरान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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शासन के निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को योजना के निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। आवेदन के दौरान शिक्षक को स्वयं और अपने आश्रितों का विवरण आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करना होगा। इसके बाद आवेदन संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पास सत्यापन के लिए जाएगा। प्रधानाचार्य शिक्षक की नियुक्ति और विद्यालय में नियमित कार्यरत होने की पुष्टि करेंगे। प्रथम स्तर का सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदन डीआईओएस के पास भेजा जाएगा। डीआईओएस अभिलेखों का परीक्षण कर अंतिम स्वीकृति प्रदान करेंगे। अंतिम अनुमोदन के बाद ही शिक्षक और उनके पात्र आश्रित मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई शिक्षक विद्यालय छोड़ देता है अथवा उसकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं तो संबंधित प्रधानाचार्य इसकी सूचना तत्काल जिला विद्यालय निरीक्षक को देंगे। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि शासन की ओर से योजना संबंधी पत्र प्राप्त हो गया है। इससे जिले के हजारों वित्तविहीन शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने इसे लंबे समय से की जा रही मांग पूरी होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

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