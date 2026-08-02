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जल निकासी के लिए दो करोड़ की वित्तिय स्वीकृत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहगंज नगर पालिका परिषद को सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था मजबूत करने के लिए 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह राशि 2026-27 वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। इससे जलभराव वाले क्षेत्रों में नालों और सीवरेज के विकास कार्य होंगे, जिससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या कम होने की उम्मीद है।

जल निकासी के लिए दो करोड़ की वित्तिय स्वीकृत

शाहगंज, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पालिका परिषद को सीवरेज एवं जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने दो करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सेक्टर की सीवरेज एवं जल निकासी योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव देवेश मिश्र की ओर से जारी आदेश के अनुसार स्वीकृत निकायों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत बजट जारी किया जाएगा। इस धनराशि से जलभराव वाले क्षेत्रों में नालों का निर्माण, सीवरेज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और जल निकासी से जुड़े विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे बरसात के दौरान शहर में जलभराव की समस्या कम होने की उम्मीद है।

शासन ने स्पष्ट किया है कि जिन निकायों ने पहले ही योजना के तहत प्रस्ताव भेज दिए हैं, उन्हें दोबारा प्रस्ताव उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी कार्य शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरुप कराए जाएंगे।

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