डीडीयू कैडेट्स का सीएटीसी शिविर में शानदार प्रदर्शन
गोरखपुर में 15 यूपी (गर्ल्स) बटालियन एनसीसी द्वारा आयोजित सीएटीसी-163 शिविर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैडेट्स ने शानदार प्रदर्शन किया। सलोनी सिंह को कैम्प सीनियर बनाया गया, शालू यादव ने ब्रिगेडियर ब्रीफिंग में अच्छा काम किया, और निधि सहानी ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में उत्कृष्टता प्रदर्शित की।
गोरखपुर। 15 यूपी (गर्ल्स) बटालियन एनसीसी की ओर से 17 से 26 जुलाई तक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, महमूदाबाद (पिपराइच) में आयोजित सीएटीसी-163 शिविर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैडेट्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एसयूओ सलोनी सिंह को कैम्प सीनियर की जिम्मेदारी मिली, जबकि शालू यादव ने ब्रिगेडियर ब्रीफिंग में सराहनीय प्रदर्शन किया। अनु पाल ने मेस इंचार्ज के रूप में दायित्व निभाया और निधि सहानी ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लाइन एरिया प्रतियोगिता में सलोनी सिंह एवं उनकी टीम ने विशेष सफलता हासिल की। अधिकारियों ने कैडेट्स के अनुशासन और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की।
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