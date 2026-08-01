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गोसेवा आयोग के सदस्य ने गोशाला का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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उन्नाव के राजेश सिंह सेंगर ने शनिवार को जवाहर खेड़ा गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने गौवंश के रखरखाव, चारे, पेयजल और व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गौवंश के संरक्षण और देखभाल में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

गोसेवा आयोग के सदस्य ने गोशाला का किया निरीक्षण
गोसेवा आयोग के सदस्य ने गोशाला का किया निरीक्षण

उन्नाव। उत्तर प्रदेश गौसेवा आयोग के सदस्य राजेश सिंह सेंगर ने शनिवार को नगर क्षेत्र स्थित जवाहर खेड़ा गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौवंश के रखरखाव, चारा, पेयजल, साफ-सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होने अधिकारियों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने गोवंश के बेहतर संरक्षण व नियमित देखभाल पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप गौवंश को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

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