खाद्य सुरक्षा टीम ने भरवारी में की छापेमारी
भरवारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने एक फ्लोर मिल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सूजी और मैदा के नमूने लिए गए और प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए। अधिकारियों ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
भरवारी, हिन्दुस्तान संवाद। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के आदेश के क्रम में बुधवार को एक फ्लोर मिल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीम ने मौके से सूजी-मैदा का नमूना लेते हुए जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया।मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी/प्रभारी अभिहित अधिकारी शिव प्रताप तिवारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. भरत कुमार मिश्रा एवं गायत्री ने कार्रवाई की। इस दौरान मिनी इंडस्ट्रियल एरिया भरवारी स्थित में. महावीर एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट के परिसर में छापा मारकर मैदा एवं सूजी का नमूना लिया गया। कार्रवाई के दौरान द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर सख्त निर्देश दिया गया कि ऐसी सामग्री मिलने पर प्रतिष्ठान मालिक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
टीम की छापेमारी से भरवारी के अन्य प्रतिष्ठानों में भी हड़कम्प मचा रहा।
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