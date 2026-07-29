शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को अधिक दिया मानदेय होगा समायोजित
- जून में 15 दिन की बजाए महीने भर का मिला मानदेय लखनऊ, प्रमुख
परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को अधिक दिया गया मानदेय समायोजित किया जाएगा। जून में 15 दिन ग्रीष्मावकाश की छुट्टी रही लेकिन उन्हें पूरे महीने का मानदेय जारी हो गया था। अब इसे जुलाई के मानदेय में समायोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अगस्त में जो मानदेय जारी होगा वह 15 दिनों का कटकर आएगा।यूपी में 1.48 लाख शिक्षामित्रों को 18 हजार रुपये मासिक मानदेय व 24 हजार से अधिक अनुदेशकों को 17 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। अब इनके मानदेय में कटौती की जाएगी। फिलहाल एसएनए स्पर्श के माध्यम से मानदेय दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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