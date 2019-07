उन्नाव रेप केस: DGP ने बताया, पीड़िता के साथ क्यों नहीं थे पुलिसकर्मी

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रविवार को एक बेकाबू ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसमें उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता, उसके रिश्तेदार और वकील बैठे हुए थे। हादसे में पीड़िता की चाची समेत दो की मौत हो गई, जबकि पीड़िता और वकील गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओ.पी. सिंह ने कहा है कि उन्नाव रेप पीड़िता की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं की गई है। उसके वाहन में जगह की कमी होने के कारण उसी ने सुरक्षाकर्मी से आग्रह किया था कि वह रायबरेली तक उसके साथ नहीं चलें।

डीजीपी ने कहा कि हम एक निष्पक्ष जांच करेंगे। प्राथमिक जांच से पता चलता है कि यह हादसा ट्रक के ओवरस्पीड में होने के चलते हुआ। ट्रक ड्राइवर और मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि परिवार मामले की सीबीआई जांच की मांग करता है, तो हम मामले को सीबीआई को सौंप देंगे।

