डिप्टी सीएम ने रेलिंग पर चढ़कर देखी गंदगी, कहा-जेई को बुलाइए...

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 100 बेड के क्रिटिकल केयर सेंटर को जल्दी शुरू किया जाए। उसके बाद लेवल-वन ट्रामा सेंटर को बनाने का काम शुरू हो। चिल्ड्रेन अस्पताल को निर्धारित समय सीमा में तैयार किया जाए। मैं चाहता हूं कि एसआरएन अस्पताल में लखनऊ जैसी उच्च स्तरीय इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हों, जिससे मरीजों को रेफर करने की जरूरत न हो। रविवार को एसआरएन अस्पताल में निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने पुरानी बिल्डिंग की गैलरी में रेलिंग पर चढ़कर अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और झाड़ियों को देखकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यहां जेई कौन है उसे बुलाइए..। डिप्टी सीएम ने तीन फायर एक्सटिंग्विशर की तारीख को देखा, जिसमें एक के एक्सपायर होने की तारीख 15 अगस्त थी, जिसे तत्काल रिफलिंग का आदेश दिया। उन्होंने ओटी नंबर दो के पास इलेक्ट्रिक पैनल को काली पॉलीथिन से ढकने पर नाराजगी व्यक्त की।