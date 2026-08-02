डिप्टी सीएम ने रेलिंग पर चढ़कर देखी गंदगी, कहा-जेई को बुलाइए...
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 100 बेड के क्रिटिकल केयर सेंटर और चिल्ड्रेन अस्पताल को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसआरएन अस्पताल का निरीक्षण करते समय गंदगी और झाड़ियों पर नाराजगी प्रकट की। डिप्टी सीएम ने अस्पताल में सिविल कार्य लगभग पूरा होने की जानकारी दी और सितंबर तक अस्पताल शुरू करने की बात की।
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 100 बेड के क्रिटिकल केयर सेंटर को जल्दी शुरू किया जाए। उसके बाद लेवल-वन ट्रामा सेंटर को बनाने का काम शुरू हो। चिल्ड्रेन अस्पताल को निर्धारित समय सीमा में तैयार किया जाए। मैं चाहता हूं कि एसआरएन अस्पताल में लखनऊ जैसी उच्च स्तरीय इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हों, जिससे मरीजों को रेफर करने की जरूरत न हो। रविवार को एसआरएन अस्पताल में निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने पुरानी बिल्डिंग की गैलरी में रेलिंग पर चढ़कर अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और झाड़ियों को देखकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यहां जेई कौन है उसे बुलाइए..। डिप्टी सीएम ने तीन फायर एक्सटिंग्विशर की तारीख को देखा, जिसमें एक के एक्सपायर होने की तारीख 15 अगस्त थी, जिसे तत्काल रिफलिंग का आदेश दिया। उन्होंने ओटी नंबर दो के पास इलेक्ट्रिक पैनल को काली पॉलीथिन से ढकने पर नाराजगी व्यक्त की।
चिल्ड्रेन अस्पताल को शुरू करने का निर्देश
पुरानी बिल्डिंग में निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम ने निर्माणाधीन चिल्ड्रेन अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सितंबर तक अस्पताल को किसी भी तरह शुरू कर दिया जाए। हालांकि अस्पताल में सिविल कार्य लगभग पूरा हो गया है। इलेक्ट्रिक और फायर सेफ्टी के उपकरणों को लगाने का कार्य चल रहा है।
माताजी कोई समस्या है तो बताइये...
निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम किसी वार्ड में तो नहीं गए लेकिन पुरानी बिल्डिंग से वापस होते हुए गैलरी में खड़ी फूलपुर की तीमारदार कमला और फूलकली से पूछा कि माताजी बताइये कोई समस्या तो नहीं है। महिलाओं ने कहा कि कोई परेशानी नहीं है। फूलकली के भाई का इलाज वार्ड नंबर दो चल रहा है।
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