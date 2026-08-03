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सपा हिन्दुओं के मुद्दे पर केवल राजनीतिक स्टंट कर रही:केशव प्रसाद मौर्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, विशेष संवाददाता प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि

सपा हिन्दुओं के मुद्दे पर केवल राजनीतिक स्टंट कर रही:केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ, विशेष संवाददाता प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी आज हिंदू और सनातन के मुद्दे पर केवल राजनीतिक स्टंट कर रही है। प्रदेश और देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही सनातन और हिंदू विरोधी सोच की राजनीति करती रही है। आज जो बयानबाज़ी और दिखावटी राजनीति की जा रही है, उसे जनता भली-भांति समझ चुकी है।केशव प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव की लगातार बयानबाज़ी उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाती है। उनकी यह राजनीतिक नौटंकी अब जनता के बीच प्रभावी नहीं होने वाली है। वर्ष 2022 की तुलना में 2027 में समाजवादी पार्टी की स्थिति और भी कमजोर होगी।

उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में जनप्रतिनिधियों और जनता के साथ लगातार संवाद तथा उनके सुझावों के आधार पर बनी योजनाओं ने उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन लाया है। आर्थिक मोर्चे पर उत्तर प्रदेश को 'बीमारू राज्य' की छवि से बाहर निकाल कर 'रेवेन्यू सरप्लस' और तेज़ी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि विकास, सुशासन और जनकल्याण के कार्यों पर जनता का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है।

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