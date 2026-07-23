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स्प्रिट अप स्पेशल स्कूल एवं पुनर्वास केंद्र को मिला विभागीय पंजीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग बच्चों के लिए खोले गए स्प्रिट अप स्पेशल स्कूल एवं पुनर्वास केंद्र को पंजीकरण दिया है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुधीर त्यागी ने इस प्रमाणपत्र को संस्था के संचालकों को सौंपा। संचालक अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि यह उपलब्धि दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों के सहयोग का सम्मान है।

स्प्रिट अप स्पेशल स्कूल एवं पुनर्वास केंद्र को मिला विभागीय पंजीकरण

शामली। दिव्यांग बच्चों के लिए खोले गए स्प्रिट अप स्पेशल स्कूल एवं पुनर्वास केंद्र को उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विधिवत पंजीकरण प्रदान किया गया है। बुधवार को जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुधीर त्यागी ने संस्था के संचालक अभिषेक भारद्वाज और डॉ. शुभांगी को पंजीकरण प्रमाण-पत्र सौंपा। शहर के दिल्ली रोड स्थित स्लेक विहार में संचालित दिशा सोसाइटी फॉर एजुकेशनल वेलफेयर एंड एडवांसमेंट के तहत चल रहे इस केंद्र के संचालक अभिषेक भारद्वाज ने कहा कि यह उपलब्धि संस्था के साथ-साथ उन दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों के विश्वास का सम्मान है, जो पिछले तीन वर्षों से संस्था से जुड़े हुए हैं।

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उन्होंने कहा कि भविष्य में भी दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

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