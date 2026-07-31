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यूपी कॉलेज में होगी दस भारतीय भाषाओं की पढ़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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यूपी कॉलेज ने एनईपी-2020 के अंतर्गत छात्रों के लिए दस भारतीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू की है। 2026-27 शैक्षणिक सत्र से, छात्र अपनी पसंद की भाषा चुन सकेंगे। इसमें नेपाली, असमी, बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, मराठी, कश्मीरी, सिंधी, गुजराती और तेलुगु शामिल हैं। मुफ्त सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन शुरू हो गया है।

यूपी कॉलेज में होगी दस भारतीय भाषाओं की पढ़ाई

वाराणसी। एनईपी-2020 के तहत यूपी कॉलेज ने विद्यार्थियों के लिए दस भारतीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू कराई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र-छात्राएं इनमें से अपनी पसंद की एक भाषा चुन सकेंगे। यह पहल करने वाला यूपी कॉलेज प्रदेश का पहला महाविद्यालय बन गया है। कॉलेज के भारतीय भाषा केंद्र के सहायक निदेशक डॉ. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि विद्यार्थी नेपाली, असमी, बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, मराठी, कश्मीरी, सिंधी, गुजराती और तेलुगु में से किसी एक भाषा का चयन कर सकेंगे। चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन के बाद भारतीय भाषा केंद्र की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियमित स्नातक डिग्री के साथ एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण-पत्र भी मिलेगा।

प्रो. सिंह ने बताया कि इन भाषाओं के नि:शुल्क सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश भी शुरू हो गया है। कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय के इच्छुक विद्यार्थी भारतीय भाषा केंद्र कार्यालय या हिंदी विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

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